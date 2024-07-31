Türkiye, Türkmen Gazında 20 Yıl Boyunca 300 Milyar Metreküplük Hacmi Hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, Türkmen Gazında 20 Yıl Boyunca 300 Milyar Metreküplük Hacmi Hedefliyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazında 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp olmak üzere toplamda yaklaşık 300 milyar metreküplük hacmin hedeflendiğini bildirdi. Bayraktar, Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmen yetkililerle enerji, maden ve elektrik alanlarında iş birliği konularını görüştü. Türkiye'nin Türkmen gazına erişimi ve Avrupa'ya intikalini sağlamak için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

31.07.2024 16:41
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkmen gazında 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküp olmak üzere toplamda yaklaşık 300 milyar metreküplük hacmin hedeflendiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bayraktar, 2 günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında Türkmengeologiya Başkanı Gurbangeldi Garlyev, Türkmenistan Enerji Bakanı Annageldi Saparov, Türkmengaz Başkanı Maksat Babayev, Türkmenistan Petrol ve Doğal Gazdan Sorumlu Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ve Türkmen Petrol Başkanı Guvanç Agacanov ile görüştü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bayraktar, "Ata Yurdu"nda olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek iki ülke arasında enerjide en önemli işbirliği alanının doğal gaz olduğunu ifade etti.

Bayraktar, Türkmen gazının Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya gönderilmesiyle ilgili bir proje üzerinde çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Elbette birkaç alternatifimiz var. Nihai ve en olması gereken aslında Hazar geçişli bir boru hattıyla çok daha büyük miktarlarda ve uzun süreli bir anlaşmayla bu doğal gazın batıdaki piyasalara, Türkiye ve Batı'ya, Avrupa'ya ulaşması. Ama kademe kademe, aşama aşama oraya geleceğimize inanıyoruz. Ama hızlı bir şekilde de Türkiye'nin bu doğal gaza erişimi ve bunun belki bir miktarının özellikle Güneydoğu Avrupa'daki ihtiyacı karşılamak üzere Avrupa'ya intikalini konuştuk."

Bu konuda devlet başkanları düzeyinde ciddi irade olduğunun altını çizen Bayraktar, "Çok ciddi yapıcı bir katkı var. İnşallah bunu gerçeğe dönüştüreceğiz ve açıkçası 1998'den beri devam eden bu görüşmeler ve anlaşmaları bir anlamda fiiliyata geçirmiş olacağız." ifadesini kullandı.

"Maden ve elektriği de yoğun bir şekilde gündemimize almış durumdayız"

Bayraktar, madenler alanında da Türkmenistan'ın ciddi potansiyeli olduğunu ifade ederek, "Madenlerle ilgili de bir anlaşma belki bir ilk olacak anlaşmayla iş birliğimizi, şirketlerimizin buradaki varlıklarını arama tarafında ondan sonra üretim tarafında yer alması noktasında bir mutabakatımız oldu." değerlendirmesini yaptı.

Elektrik konusunun da ciddi bir potansiyel taşıdığını vurgulayan Bayraktar, "Türkmenistan'ın bu potansiyelini yine farklı yollarla Türkiye'ye getirebilmek için de ciddi bir çalışmanın içerisindeyiz. Bu ziyaretimiz sadece doğal gaz, petrol odaklı olmadı. Ama bunun yanına madeni ve elektriği de yoğun bir şekilde gündemimize almış durumdayız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Türkmenistan'ın doğal gaz sahalarında ortak üretim konusunu ele aldıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Bir diğeri doğal gaz depolamayla alakalı Türkmenistan'ın bir yatırım düşüncesi var. Bu konuda da BOTAŞ'ın çok ciddi bir yetkinliği, altyapısı var. Türkiye'de yaklaşık 6 milyar metreküplük doğal gaz depomuz var. Bunu 2028'e kadar 12 milyar metreküpe çıkarmak istiyoruz. Bu yetkinliği de buraya aktarmak istiyoruz. Doğal gazın dağıtımında akıllı sayaç, akıllı şebeke ve SCADA sistemlerinde de yine BOTAŞ ve Türk şirketleriyle Türkmenistan'ın ilgili kurumlarının iş birliğini de görüştük."

Hedeflenen doğal gaz hacmi ve iletim yöntemine de değinen Bayraktar, "Önümüzdeki 20 yıl boyunca her yıl 15 milyar metreküpten yaklaşık 300 milyar metreküplük bir gaz hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Tabii buna nihai anlamda ulaşabilmemiz için mutlaka boru hattına ihtiyacımız var. Ama mevcut altyapıyı kullanarak da takas yöntemiyle, swap yöntemiyle de mutlaka biz hızlı bir şekilde ilk etapta 2 milyar metreküplük bir gaz hacmiyle beraber de çalışmaya başlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Alparslan Bayraktar, Türkmenistan, Türkiye, Maden, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye, Türkmen Gazında 20 Yıl Boyunca 300 Milyar Metreküplük Hacmi Hedefliyor - Son Dakika

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