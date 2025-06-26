Türkiye-UK STA Güncellemesi Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye-UK STA Güncellemesi Başlıyor

Türkiye-UK STA Güncellemesi Başlıyor
26.06.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Osman Koray Ertaş, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında STA güncellemeleri için görüşmelerin başlayacağını duyurdu.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmasının (STA) güncellenmesine yönelik teknik görüşmelerin başlamak üzere olduğunu açıkladı.

Avrupalı Türk Markalar Birliğinden (ATMB) yapılan açıklamaya göre, Birlik ile Birleşik Krallık Asya İş Konseyi tarafından düzenlenen "Leadership Circle" resepsiyonu, Birleşik Krallık Parlamentosu'nun Westminster Sarayı'ndaki Churchill Salonu'nda gerçekleştirildi.

Etkinlikte iki ülke arasındaki ticari ilişkiler, ortaklık fırsatları ve yeni dönem hedefleri ele alındı. Türkiye ile Birleşik Krallık arasında ticari ilişkilerin derinleştirilmesi, yeni yatırım alanları ve diaspora temelli ekonomik köprülerin güçlendirilmesi, etkinliğin ana gündemini oluşturdu.

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, "Mevcut STA güncellenmesine yönelik teknik görüşmeler başlamak üzere. Sürece bir yılı aşkın süredir hazırlanılıyor." ifadelerini kullandı.

Süreçte Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan'ın desteklerinin önemli olduğunu belirten Ertaş, ilişkilerin güçlenmesinde parlamenter destek, Türk diasporası ve Britanyalı yatırımcıların önemli rol oynadığını vurguladı.

Ertaş, Türkiye ve Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği üyesi olmasa da NATO'nun iki güçlü ve etkili ülkesi olduğunu kaydederek, "Bu işbirliği sadece ekonomik refahı artırmayacak, aynı zamanda Avrupa kıtasının genel güvenliğine ve istikrarına da katkı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

STA güncellemesi iki ülke arasındaki ticareti artıracak

ATMB Başkanı Vehbi Keleş de Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türk işletmelerinin büyük bölümünün ikinci ve üçüncü kuşak liderler tarafından yönetildiğini belirterek, STA'nın güncellenmesinin iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 50 milyar sterlin seviyesine çıkarabileceğini kaydetti.

Birleşik Krallık Türkiye Parlamento Grubu Başkanı Tahir Ali de İngiltere genelinde Türk işletmelerine olan ilginin arttığını ve bu durumun ilişkilerin daha derin bir düzeye taşınabileceğinin göstergesi olduğunu dile getirerek, "Bu köprüyü inşa etmeye devam edeceğiz. Örnek bir ilişki kuracağız." ifadelerini kullandı. Ali, ülkede yaşayan 400 bini aşkın Türkiye kökenli nüfusa da dikkati çekti.

Birleşik Krallık Türkiye Ticaret Temsilcisi Afzal Khan da iki ülke arasındaki 450 yılı aşkın diplomatik geçmişe atıf yaparak, güncellenen STA'nın bu ilişkinin yeni temel taşlarından biri olacağını kaydetti.

İngiltere Lordlar Kamarası Üyesi Baroness Uddin ise küresel ticaretin dönüşümüne dikkati çekerek, Avrupa ve Asya arasındaki ilişkilerin dijitalleşen İpek Yolu üzerinden yeniden tanımlandığını belirtti.

Uddin, "Türk zanaatkarlığı ile Asya inovasyonu birleşirse yeni bir ekonomik koridor inşa edilebilir." ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık Asya İş Konseyi Başkanı Taha Coburn-Kutay, Türk markalarının yalnızca Londra'da değil, Birleşik Krallık genelinde daha görünür olması gerektiğini bildirdi.

Kuzey İrlanda, Manchester ve Birmingham gibi bölgelerde yeni işbirlikleri kurulması çağrısında bulunan Coburn-Kutay, coğrafi çeşitliliğin büyük fırsatlar sunduğunu vurguladı.???????

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Birleşik Krallık, Etkinlikler, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Finans, Londra, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye-UK STA Güncellemesi Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:49:31. #7.13#
SON DAKİKA: Türkiye-UK STA Güncellemesi Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.