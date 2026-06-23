Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Artıyor - Son Dakika
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Türkiye-Ukrayna Ekonomik İşbirliği Artıyor

23.06.2026 13:26
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Ticaret Bakanı Bolat, Kırımoğlu ve Celal ile görüşerek ekonomik işbirliğini güçlendirdiklerini duyurdu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırım Tatar halkının milli lideri Mustafa Kırımoğlu??????? ve Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Nariman Celal ile görüşerek, Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirme iradelerini teyit ettiklerini bildirdi.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kırımoğlu ve Celal ile gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarına ilişkin bilgi verdi.

Savaşın getirdiği zor koşullara ve küresel belirsizliklere rağmen Türkiye ile Ukrayna arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 6,6 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Bolat, şunları kaydetti:

"Devlet başkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine taşıma doğrultusunda Serbest Ticaret Anlaşmamızı en kısa sürede yürürlüğe koymanın önemini vurguladık. Türkiye ile Ukrayna arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini daha da geliştirme irademizi teyit ederken Kırım Tatar soydaşlarımızın kültürel kimliklerinin, tarihi miraslarının ve toplumsal bağlarının korunmasına yönelik hassasiyetimizi de bir kez daha vurguladık. Karşılıklı anlayış ve işbirliği temelinde ilişkilerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Diplomasi, Türkiye, Ekonomi, Kültür, Dünya, Son Dakika

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