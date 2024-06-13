Türkiye, un ihracatında rekor kırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye, un ihracatında rekor kırmayı hedefliyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, Türkiye'nin un ihracatında 4 milyon tonu aşarak 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtti. Türkiye, dünya un ihracatında 9 yıldır şampiyon olarak dünya nüfusunun yüzde 90'ının Türk unu tükettiği bir ülke konumunda bulunuyor. Bu yılın tahminlere göre Türkiye'nin buğday rekoltesi bir miktar düşüşle 21 milyon ton olacak olsa da, geçen yıl elde edilen 3,7 milyon ton un ihracat rekorunu aşarak 4 milyon tonu aşmayı ve 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyor.

13.06.2024 13:26
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Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçıları Birliği Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, un ihracatında 4 milyon tonu aşarak 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediklerini belirtti.

Birlikten yapılan açıklamada, Türkiye'nin tahıl üretiminin yüzde 60'ını buğdayın oluşturduğu, 164 ülkeye un satan Türkiye'nin 9 yıldır dünya un ihracat şampiyonu olduğu ve dünya nüfusunun yüzde 90'ının Türk unu tükettiği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Ulusoy, 2024/2025 sezonunda dünya tahıl üretiminde önceki sezona kıyasla 8 milyon ton artış beklendiğini belirtti.

Ulusoy, "Bu anlamda Rusya- Ukrayna Savaşı'nın etkilerinin küresel boyutta tahıl piyasasında üretim açısından olumsuz bir etkisi olmadığını gözlemliyoruz. Rusya tarafında ise önümüzdeki sezonun üretim projeksiyonlarında, yakın dönemde yaşanan uygunsuz hava koşulları nedeniyle 8 milyon ton civarında gerilemeyle 83 milyon ton olacağı öngörüldü." bilgisini verdi.

Ulusoy, Türkiye'nin buğday üretiminde geçen sene son 7 yılın rekorunun kırıldığına ve 22 milyon ton buğday üretildiğine dikkati çekti.

Bu yıl özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde bitkilerin başaklandığı nisan ayında havanın kurak ve sıcak olduğunu belirten Ulusoy, şunları kaydetti:

"Türkiye İstatistik Kurumu bitkisel üretim 1. tahminine göre, 2024'te geçen seneye kıyasla bir miktar düşüşle 21 milyon ton buğday rekoltesi bekleniyor. Tahmini üretim miktarında düşüş beklense de uzun yıllar ortalamasından daha iyi bir üretim sezonu içindeyiz. Türkiye geçen yıl 3,7 milyon ton un ihracatıyla yeniden açık ara farkla rekor kırdı. Bu yıl un ihracatında 4 milyon tonu aşarak 1 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye, un ihracatında rekor kırmayı hedefliyor - Son Dakika

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