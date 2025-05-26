Türkiye ve ABD Ticaret Görüşmeleri - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve ABD Ticaret Görüşmeleri

Türkiye ve ABD Ticaret Görüşmeleri
26.05.2025 10:39
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Türkiye ile ABD arasında ticaret müzakerelerinin üçüncü tur görüşmeleri Washington'da yapıldı.

TÜRKİYE ile ABD arasındaki ticaret müzakerelerinin üçüncü tur görüşmeleri Washington'da gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada; Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın nisan ayında ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile yaptığı video konferans görüşmesinde kararlaştırılan iş birliği konularını görüşmek üzere, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu başkanlığındaki teknik heyetin 22 Mayıs'ta Washington'da ABD Ticaret Temsilci Yardımcısı Bryant Trick ve yetkililerle bir araya geldiği bildirildi.

Görüşmenin ana konusunun, ABD'nin son dönemde hayata geçirdiği ve mütekabiliyet esaslı ticaret politikalarının dünyadaki yansımaları ile bu dönemde iki ülke arasında ticaretin ilerletilmesi için alınabilecek yeni politika adımları olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu ziyaret sırasında, özellikle ABD ile ticaretimizde son on yılda sağlanan ivmenin devam etmesi, 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin yakalanması ve her iki ülke firmalarının pazarlara erişimlerinin kesintisiz sürmesi ile yatırımların teşvik edilmesi için atılabilecek ilave adımlar ele alınmıştır; ticaretin kolaylaştırılması ve iş ortamının iyileştirilmesi için muhtemel öneriler değerlendirilmiştir. Toplantıda, Türkiye ile ABD arasında hemen her sektörde karşılıklı ticaret ve yatırım imkanları bulunduğu, ülkemiz ile ABD arasında yeni teknolojiler, inovasyon, imalat, yapay zeka, siber güvenlik gibi alanlarda büyük potansiyel bulunduğu karşılıklı olarak teyit edilmiştir. Ayrıca savunma ve enerji sektörleri, iş birliğinin hızla ilerlediği diğer kritik alanlardır."

ABD ile ortak anlayış içinde ticaret ve ekonomi alanında hızlı ve kapsamlı adımların atılacağı vurgulanan açıklamada, "Bu oldukça yüksek iş birliği potansiyelinin en etkin ve verimli şekilde kullanılması ve muhtelif yeni uygulamalardan en az şekilde etkilenmesi için ortaklaşa yürütülebilecek çalışmaların ele alındığı ziyaret sırasında; ticaretin dengeli bir şekilde karşılıklı artırılması ve çeşitlendirilmesinin, yatırımların teşvik edilmesinin yeni dönemde ortak öncelik olduğu vurgulanmıştır. Bu kapsamda, ABD ile temaslarımız sürecek ve birçok sektörde firmalarımızın ABD pazarına giriş şartlarını iyileştirmek için fırsatları değerlendirecek gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz. ABD ile ortak anlayış içinde, yapıcı, ticaret ve ekonomi alanında hızlı ve kapsamlı adımlar üzerinde en kısa sürede anlaşıp harekete geçmek için çalışmaya devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA

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