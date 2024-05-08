Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la serbest ticarete dönük görüşmelerin başlatılması hususunda uzlaşma sağladıklarını ifade etti

Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan'la serbest ticarete dönük görüşmelerin başlatılması hususunda uzlaşma sağladıklarını ve gümrük ve lojistik işlemlerini iyileştirmek konusunda mutabık olduklarını ifade etti.

Türkiye-Azerbaycan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11'inci Dönem Toplantısı çerçevesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile DEİK işbirliğinde Türkiye-Azerbaycan İş Forumu düzenlendi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakanı Ali Esedov ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla TOBB'un ev sahipliğinde gerçekleşen programda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik işbirliklerinin önemine dikkat çekildi.

"Ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak, bölgenin istikrarı ve refahı için önemli"

Programın açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, iki ülke arasında faaliyetlerini ticari ve ekonomik alanlarda ilerletmek istediklerini belirterek, "Türkiye ve Azerbaycan vatandaşlarının refahını artırmak adına, ticari ve ekonomik ilişkilerimizi ileriye taşımak, bölgenin istikrarı ve refahı için de önemlidir. Kardeş iki ülkenin kardeş iş dünyalarını buluşturan İş Forumu'na bu doğrultuda önem veriyoruz. İş insanlarımızın gösterdikleri bu ilgi sevindiricidir. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ticari ve ekonomik bağların güçlendirilmesine yönelik heyecanınızı her daim canlı tutacağınıza inanıyorum" diye konuştu.

"Asıl amacımız serbest ticaret ve buna dönük görüşmelerin başlatılması hususunda bir uzlaşma sağladık"

Yılmaz, 2023 yılında Azerbaycan ile ikili ticaretin 7,5 milyar dolara ulaştığını hatırlatarak, bu ticaretin 3 milyar dolarının Türkiye'nin Azerbaycan'a ihracatı, 4,5 milyar dolarının da Azerbaycan'dan Türkiye'ye yapılan ithalattan oluştuğunu ifade etti. Azerbaycan ile olan ticaretin hacim ve kapsamını genişletme niyetlerinin Azerbaycan tarafından da paylaşıldığını söyleyen Yılmaz, "Azerbaycan ile mevcut Tercihli Ticaret Anlaşmamızı genişletmek amacıyla yürütülen çalışmaları ivedilikle sona erdirmek istiyoruz. Şu anda 15 ürün var kapsamda. Bunu ilk etapta 30'a, sonra daha da fazla ürüne çıkarma niyetimiz var. İmzaladığımız protokolün hayata geçmesiyle birlikte TTA'nın kapsamı genişleyecek ve iş insanlarımız karşılıklı olarak Türkiye ve Azerbaycan pazarlarına daha avantajlı bir şekilde erişim sağlayabilecekler. Tabii burada asıl amacımız serbest ticaret. Tercihli ticareti ilk etapta genişletmek ama bir taraftan da esas yapmamız gereken orta ve uzun vadede serbest ticaret anlaşmasını sağlamak. Bugün de buna dönük görüşmelerin başlatılması hususunda bir uzlaşma sağladık" ifadelerine yer verdi.

"Ülkeler arasındaki ticareti kolaylaştırmak adına, gümrük ve lojistik işlemlerinin iyileştirmek konusunda mutabıkız"

'Türkiye-Azerbaycan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Platformu'nun 11'inci Dönem Toplantısı' kapsamında imzaladıkları 120 maddelik eylem planını bugün kabul etmiş olduklarını ifade eden Yılmaz, "Bunlar içinde iş insanlarımızın beklentilerine cevap veren, yine onlar için fırsatlar barındıran pek çok madde olduğunu belirtmek isterim. Ülkelerimiz arasındaki ticareti kolaylaştırmak adına, gümrük ve lojistik işlemlerinin iyileştirmek konusunda mutabıkız. Sadece ticaret anlaşmaları ve fiziki yollar yetmiyor. Kapıları iyileştirmemiz, gümrüklerdeki işlemleri basitleştirmemiz de karşılıklı ticaretimiz ve ekonomik ilişkilerimiz açısından son derece önemli. Basitleştirilmiş gümrük hattının kurulması için gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından, basitleştirilmiş gümrük hattını en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından belirlenen 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefleri olduğunu vurgulayan Yılmaz, mevcut durumda 7,5 milyar dolar hacim ile bunun yarısını gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yılmaz, hedefin geri kalanını ise her iki ülkenin iş adamlarının ticaret, yatırım ve diğer ekonomik fırsatları değerlendirmesiyle kolaylıkla gerçekleştirebileceklerini aktardı. Türkiye'nin Azerbaycan dahil Türk dünyasında önemli yatırımlarının mevcut olduğunu da söyleyen Yılmaz, Azerbaycan ile karşılıklı yatırımlarının ise 34 milyar doları bulduğunu kaydetti. Yılmaz, Türkiye'nin Azerbaycan'daki yatırımlarının 13 milyar doları, Azerbaycan'ın ise Türkiye'deki yatırımlarının 21 milyar doları bulduğunu belirtti.

"Müteahhitlik sektörümüz Azerbaycan'da işgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere 19,3 milyar dolar değerinde 526 projeyi üstlendi"

Yılmaz, Türkiye'nin Azerbaycan'da 6 bin kayıtlı firmasının bulunduğunu ve bu firmaların 4 binden fazlasının aktif olduğunu belirterek, firmaların sayısının daha da artmasını istediklerini ifade etti. Bu firmaların önemli bir bölümünün inşaat sektöründe olduğunu vurgulayan Yılmaz, "İşgalden kurtarılan bölgeler başta olmak üzere 19,3 milyar dolar değerinde 526 projeyi müteahhitlik sektörümüz üstlenmiş durumda. Hangi ülkede olursa olsun üstlendikleri projeleri en hızlı ve en kaliteli şekilde tamamlayan müteahhitlerimizin ve yapı/inşaat malzemeleri sektörümüzün Azerbaycan ekonomisine katkı sunmaya devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Türk Yatırım Fonu'yla girişimcilik teşvik edilecek"

İş adamları için sağlanan avantajları, uluslararası taahhütler ile uyumlu bir şekilde karşılıklı olarak geliştirmek yönünde karşılıklı çabalarının süreceğini belirten Yılmaz, diğer taraftan Türk Devletleri Teşkilatı çatısı altında yürüttükleri faaliyetlerin de önemine vurgu yaptı. Yılmaz, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde oluşturulan Türk Yatırım Fonu'nun da iş adamları için yeni fırsatlar oluşturacağını dile getirdi. Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Fon ile yenilikçi ortak projelere öncülük edecek ve ülkelerimiz arasındaki ticaret ve yatırımları hızlandıracaktır. Fon; girişimciliği teşvik etmeyi, KOBİ'leri desteklemeyi ve Türk devletlerinin şirketleri arasında ortak girişimleri teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca büyük ölçekli projeleri finanse etmek için uluslararası finans kuruluşlarıyla ortaklıkları güçlendirmeyi ve yabancı yatırımların çekilmesinde rol almayı planlamaktadır. Türk Yatırım Fonu, önümüzdeki günlerde yapılacak Guvernörler Kurulu Kurucu Toplantısı'nın ardından resmi olarak faaliyetlerine başlayacak."

İş adamlarının önünde sadece ikili değil çok taraflı işbirliklerine açılacak kapılarla yeni fırsatlar bulunduğunu söyleyen Yılmaz, tüm iş dünyasını Azerbaycan'da enerji, elektronik, madencilik, tarım, sağlık, bilişim, inşaat sektörleri başta olmak üzere birçok alandaki imkanları değerlendirerek yeni imzalar atmaya davet etti. - ANKARA