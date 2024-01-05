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Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında Ticaret Hacmi 19 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika
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Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında Ticaret Hacmi 19 Milyar Dolara Ulaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nın imzalandığı programda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yıllık ticaret hacminin 19 milyar dolar olduğunu belirtti. Bakan Bolat, ayrıca iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi ve yeni alanlara taşınması için çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında Ticaret Hacmi 19 Milyar Dolara Ulaştı
05.01.2024 - 14:39,  Güncelleme: 14:40
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye- Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı'nın imzalandığı programda konuştu. Bakan Bolat, Birleşik Krallık ile Türkiye arasında yılda 19 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu hatırlattı. Bakan Bolat, iki ülke arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yeni alanlara taşınması için de çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Birleşik Krallık Uluslararası İş ve Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Kemi Badenoch, 7'nci Dönem Türkiye - Birleşik Krallık Ekonomik ve Ticaret Ortak Komitesi (JETCO) toplantısında bir araya geldi. Toplantı sonunda ekonomik ilişkileri daha ileri seviyeye taşımak amacıyla 'Türkiye-Birleşik Krallık JETCO Protokolü ve Eylem Planı' imzalandı. Söz konusu Protokol ve Eylem Planının, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, gümrük gibi alanların yanı sıra kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları kapsadığı belirtildi.

Program kapsamında Türk ve İngiliz iş insanlarının katıldığı yuvarlak masa toplantısı da gerçekleşti. İki ülkenin iş dünyası temsilcileri ticari işbirliği ve yatırımların geliştirilmesine yönelik konuları değerlendirdi.

Bakan Bolat program kapsamında yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Birleşik krallık arasında iş dünyası temsilcilerinin katılımlarıyla verimli toplantılar yaptık. Resmi heyetler ve iş insanları temsilcileri, yatırımcı firmaların başkanlarıyla görüşmeler yaptık. Birleşik Krallık, Türkiye'nin en önemli ticaret ortakları arasında yer almakta olup, iki ülke arasında 2022 yılındaki ticaret hacmi yaklaşık 19 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşmiş ve 2023 yılında da aynı seviye korunmuştur. Nitekim Birleşik Krallık, 12,4 milyar dolar düzeyinde ihracat ile ülkemizin en büyük dördüncü ihracat pazarı konumunda yer almıştır. Birleşik Krallık, karşılıklı yatırımlar alanında da önemli bir partnerimiz olup, 8,3 milyar dolarlık doğrudan yatırım ile ülkemizde en çok yatırımı bulunan beşinci ülke konumundadır" dedi.

"Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi yeni alanlara taşınması için çalışıyoruz"

Bakan Bolat, "2020 yılında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması Türkiye ve Birleşik Krallık ilişkilerine önemli bir ivme kazandırmıştır. İki ülke bakanlıkları Serbest Ticaret Anlaşması'nın geliştirilmesi ve daha yeni alanlara genişletilmesi konusunda müzakereler yapmaktadır. Serbest Ticaret Anlaşması'nın güncellenmesi, genişletilmesi yeni alanlara taşınması için çalışmalar yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

İmzalanan işbirliği protokolü ilgili bilgi veren Bakan Bolat, "Söz konusu Protokol ve Eylem Planı, 7. Dönem ETOK Toplantısında alınan kararların dönüştürüldüğü eylem maddelerini içermekte ve uygulanabilirliği ile somut hedeflerin belirli süre içerisinde gerçekleştirilmesini hedeflemesi bakımından ilişkilerimiz açısından önemli bir adım olarak görünmektedir. Protokol ve Eylem Planı, iki ülke arasındaki ticaret, yatırım, müteahhitlik, teknik müşavirlik hizmetleri, gümrük gibi alanların yanı sıra kültür, çevre, enerji ve ulaştırma gibi alanları da kapsamaktadır" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Birleşik Krallık Arasında Ticaret Hacmi 19 Milyar Dolara Ulaştı - Son Dakika


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