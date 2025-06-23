Türkiye ve Fas Ticaret İşbirliği Toplantısı

Türkiye ile Fas arasında STA Ortak Komite 6. Dönem Toplantısı gerçekleştirildi

ANKARA - Türkiye il Fas arasında Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite 6. Dönem Toplantısı gerçekleştirilerek, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yükseltilmesi vurgusu yapıldı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejıra ile Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Komite 6. Dönem Toplantısı çerçevesinde bir araya geldi. Burada iki ülke arasındaki ticari işbirlikleri üzerine bir görüşme gerçekleştiren ikili, toplantının ardında bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Burada konuşan Tuzcu, Türkiye FAS Serbest Ticaret Anlaşması'nın 6'ıncı Ortak Komite Toplantısı sonunda varılan olumlu gelişmeleri aktarmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Tuzcu, Türkiye ile FAS arasında kardeşliğe dayanan köklü tarihi bağların yanı sıra en üst seviyede siyasi, diplomatik ve ekonomik ilişkileri ilerletme yönünde güçlü bir irade bulunduğunu kaydetti.

"Ticaret hacmimizin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz"

Bir süredir ortak komite toplantısını tertip etmek ve ikili ticaretin nasıl daha da geliştirilmesi gerektiği konusunda iki ülke pozisyonlarını bir araya getirmek için çalışma içerisinde olduklarını sözlerine ekleyen Tuzcu, "Bugün bunu çok başarılı bir toplantıyla bunu neticelendirdik. Ülkelerimiz arasında 2013 yılında tesis edilen yüksek düzeyli stratejik işbirliği bulunmaktadır. Bu işbirliği içerisindeki anlaşmamız bizim ülkelerimiz arasındaki diyaloğun ve güçlü temasların en önemli ayaklarından bir tanesi bu mevcut anlaşmamız ve anlaşmamızın bize ortaya çıkardığı karşı ticaret ve yatırımlardır. Yaklaşık 17 yıla giren anlaşmamızın tarihinde bugün iki ülkenin de anlaşmadan istifade ettiğini ve ticaret hacmimizin yaklaşık 5 milyar dolara ulaştığını görmekten mutluluk duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

"Yaklaşık 20 bin FAS vatandaşı Türk yatırımlarında istihdam edilmekte"

Tuzcu, Türk firmalarının FAS'ta, FAS'ın son dönemde geliştirdiği yatırım ortamında giderek daha güçlü aktörler haline gelmelerinden ötürü mutluluk duyduklarını da belirterek, "Geçtiğimiz yıl itibariyle Türkiye'nin FAS'taki yatırımları bir milyar doları aşmıştır. ve yaklaşık 20 bin FAS vatandaşı Türk yatırımlarında istihdam edilmektedir. Yine firmalarımız FAS'ın içerisindeki müteahhitlik projelerinde aktif olarak yer almakta ve yaklaşık bugüne kadar 4,3 milyar dolarlık projeyi tamamlamışlardır. Yine FAS'ın 2030 yılında Portekiz ve İspanya'yla üstleneceği Dünya Kupası sırasındaki tüm altyapı ve üst yapı projelerinde de firmalarımız öncü olacaklardır" ifadelerine yer verdi.

"Ticaret hacmimizi yüksek rakamlara ulaştırmak üzere bir etkin iş birliğine karar verdik"

İki ülke arasındaki ticarette pazara giriş imkanlarını daha çok arttırabilme adına Hejıra ile istişarelerde bulunduklarını aktararak, şu ifadelere yer verdi:

"Akabinde de bir ortak bildiriye de tüm bu çalışmalarımızı yansıttık. ve burada temel olarak ortaya çıkan bildiri de şu unsurları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi 5 milyar dolara varan ticaret hacmimizi kazan kazan prensibi doğrultusunda daha yukarıya çıkartmak orta vadede Sayın Cumhurbaşkanımızın ve FAS Kralı'nın bizlere talimatlandırdığı yüksek rakamlara ulaştırmak üzere bir etkin iş birliğine karar verdik. İkincisi FAS'ın son dönemdeki ilerlettiği, iyileştirdiği yatırım ortamında Türk firmalarının daha çok daha güçlü bir şekilde bulunmaları için de yapılacak etkinlikler doğrultusunda bir belirledik. Burada da iki ülke ortak komitelerinin daha yakın çalışması ve bu diyaloglarını kalıcı bir mekanizmaya dönüştürmeleri noktasında da uzlaştık. Özellikle değer zincirlerinde birbirlerini tamamlayacak sektörlerdeki işbirliğimiz önemli ve bu anlamda da hangi sektörlerin somut işbirliğine daha açık olacağı konusunda da yakın çalışmaya bu kapsamda da firmalarımızı B2B etkinliklerde bir araya getirmeye de mutabık kaldık."

Tuzcu, Bakan Bolat'ın FAS'a gerçekleştireceği ziyarette de Türk firmalarının yüksek katılımıyla geniş kanıtlı bir etkinlik gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Fas Krallığı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Sekreteri Omar Hejıra ise, iki ülke arasındaki ticaret hacmi ve ekonomik ilişkileri enine boyuna değerlendirmek amacıyla bir araya geldiklerini dile getirdi.

"Türk yatırımcıların Fas'a gelmesi için tüm kolaylıkları sağlayacağız"

Fas'ın Türk yatırımcılar için bir fırsat ülkesi olduğunu vurgulayan Hejıra, "Bütün amacımız tabii ki kazan kazan ilkesi üzerinde olacaktır. Biz Türk yatırımlarına büyük önem vermekteyiz. Ulusal ekonomiye destek amacıyla Türk yatırımcıların Fas'a gelmesi için tüm kolaylıkları sağlayacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Paylaşılan ortak bildiride ise şu ifadelere yer verildi:

"İki ülkenin imalat sanayilerinin birbirini tamamlar nitelikte olduğu akılda tutularak, 5 milyar dolara yaklaşan ikili ticaret hacminin "kazan kazan" ilkesi çerçevesinde daha da ileriye taşınması için etkin işbirliği geliştirilecektir.

Taraflar, Fas'ın gıda ve tarım sektöründe Türk pazarına giriş olanaklarının genişletilmesi talebine ilişkin olarak birlikte çalışılmasını kararlaştırmışlardır.

İki ülke arasındaki engellerin ortadan kaldırılması ve özellikle ticaret dengesinin iyileştirilmesi gibi üzerinde mutabık kalınan hedeflerin gerçekleştirilmesi amacı ile iki Bakanlık arasında doğrudan bir iletişim hattı kurulması yolu ile iletişimin güçlendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Önümüzdeki bir yıl içerisinde "Türkiye-Fas İş ve Yatırım Forumu" başta olmak üzere Türk ve Faslı şirketler için potansiyel ortak yatırım fırsatlarının tanıtılması amacı ile konferans ve toplantılar gerçekleştirilecektir.

Türkiye ve Fas ekonomilerinin STA kapsamında birbirlerinden daha fazla ürün tedariği yapabilmeleri hedefi ile sektörel mahiyette ortak tanıtım etkinliği düzenlenecek ve sektörel ticaret heyetleri vesilesi ile B2B görüşmeler gerçekleştirilecektir.

Fas ve Türkiye'nin üretim kapasitelerinin birbirleri üzerinden üçüncü ülke pazarlarına erişmeleri için başta tekstil tedarik zinciri olmak üzere imalat sanayinde "ortak üretim" hedefi ile mevcut işbirliği daha da artırılacaktır.

2030 Dünya Kupasına ev sahipliği yapacak Fas'ta bahsekonu etkinliğe hazırlık sürecinde Türkiye-Fas STA'nın da kaldıraç etkisi ile altyapı projeleri ve ürün tedariği bakımından ilişkilerin daha da derinleştirilmesi hedefi ile müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörü başta olmak üzere ticaret ve yatırım ilişkileri geliştirilecektir.