Türkiye ve Kore Arasında Ticaret Görüşmesi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenen Dünya Ticaret Örgütü 14'üncü Bakanlar Konferansı kapsamında Kore Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Yeo Han-Koo ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "DTÖ 14'üncü Bakanlar Konferansı marjında, Kore Cumhuriyeti Ticaret Bakanı Sayın Yeo Han-Koo ile Kamerun'da, kapsamlı ve verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Türkiye-Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin mevcut seyrini ele alarak, çeşitli alanlardaki yatırım ve iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Ayrıca, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı'nın ikili ilişkilerimize kazandırdığı ivmeye dikkat çektik. Bu çerçevede, mevcut Serbest Ticaret Anlaşmamızın (STA) iki ülkenin dengeli ticaretine hizmet edecek şekilde ele alınmasına dönük beklentilerimizi paylaştık ve Anlaşmamızın Ortak Komite Toplantısı'nın bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi hususunda mutabık kaldık. Bu vesileyle, Türkiye ile Kore arasındaki ekonomik ortaklığın daha dengeli ve ileri bir seviyeye taşınmasına yönelik güçlü irademizi bir kez daha teyit ettik" ifadelerini kullandı.