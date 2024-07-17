Türkiye ve Macaristan Yeşil Hidrojen İşbirliği Anlaşması İmzaladı

Ekonomi

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile Macaristan'ın İnovasyon ve Teknoloji Bakanlığı yapısı HUMDA (Mobilitede Yeşil Kalkınma Ajansı) arasında, her iki ülkenin yeşil hidrojen ekosisteminde işbirliği oluşturacak iyi niyet anlaşması imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, anlaşma kapsamında, her iki ülke temsilcisi, karbonsuzlaşma hedefinde, yeşil hidrojeni öne çıkaran her aşamada işbirliği arayacak.

Üretim, taşıma, depolama ve kullanımda tüm bileşenler ile ilgili çalışmalar için veri paylaşımı ve hidrojen eko sistemini büyütecek projelerde paydaş olmak işbirliğinin temel hedeflerini oluşturuyor.

Anlaşmayı, H2DER adına Başkan Yusuf Günay ile HUMDA adına Üst Yönetici (CEO) Dr. Virag Meszaros, imzaladı.

Açıklamalarda görüşlerine yer verilen H2DER Başkanı Yusuf Günay, HUMDA ile ortak çalışmaların Türkiye-Macaristan işbirliğine de katkısı olacağını vurgulayarak, "Türkiye'nin temiz enerji potansiyeli, yeşil hidrojen eko sisteminin de kaldıracıdır. Bu potansiyel için henüz gelişmekte olan mevzuat ve altyapının hızla tamamlanması gerekli. İki kurumun işbirliği, ortak faydayı büyütecektir. Özellikle yeşil hidrojen ihtisas yapısı konusu, bizim üzerimizden Macaristan'da da gündeme gelecek. Karbon sıfır hedefinde yeşil hidrojenin yeri, bu tür somut adımlarla gelişecektir." değerlendirmesinde bulundu.

HUMDA Üst Yönetcisi (CEO) Dr. Virag Meszaros da, H2DER ile yürütülecek çalışmaların ortak faydayı büyüteceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"AB'nin 2050 hedefleri, ortak çalışmalara güç veriyor. Macaristan'da yürüttüğümüz projelerin verilerini paylaşacağız. Yeni projelerde paydaş olarak yeşil hidrojen eko sistemini geliştireceğiz. Karbonsuzlaşma hedefinde işbirliği zorunluluk. H2DER'in yeşil hidrojen özel ihtisas bölgeleri fikrini, ülkemiz için de geliştirmeye hazırız. Bu anlaşmanın, her iki ülke için de hayırlı olmasını diliyorum."