Türkiye ve Moldova'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Türkiye ve Moldova'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu

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Ticaret Bakanı Bolat, Moldova ile stratejik ortaklık ve yatırımları artırma kararlılığında olduklarını iletti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Moldova heyetiyle yaptığı görüşmeye ilişkin, "İkili ticaret hacmimize ivme katacak hamleleri, savunma sanayisi ve teknoloji odaklı stratejik ortaklıklarımızı, karşılıklı yatırımlarımızı artırma hususundaki görüşlerimizi en üst düzeyde değerlendirdik." ifadesini kullandı.

Bolat, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin, Moldova ile köklü münasebetini güçlü adımlarla yarınlara taşımaya devam ettiğini bildirdi.

Türkiye-Moldova 1. Savunma Sanayisi İşbirliği Toplantısı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Moldova Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Dijitalleşme Bakanı Eugen Osmochescu ve Savunma Bakanı Anatolie Nosatii ile bugün, Bakanlıkta bir araya geldiklerini aktaran Bolat, şunları kaydetti:

"Milletlerimizin refahı ve bölgemizin istikrarı doğrultusunda, ikili ticaret hacmimize ivme katacak hamleleri, savunma sanayisi ve teknoloji odaklı stratejik ortaklıklarımızı, karşılıklı yatırımlarımızı artırma hususundaki görüşlerimizi en üst düzeyde değerlendirdik. Ortak vizyonumuz ve güçlü irademizle, Türkiye-Moldova ekonomik ve stratejik işbirliğini çok daha ileri noktalara taşımakta kararlıyız. Nazik ziyaretleri ve samimi işbirliği yaklaşımları için değerli Bakanlara ve heyetlerine şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Ticaret Bakanı, Dış Politika, Türkiye, Moldova, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Moldova'dan Ekonomik İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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