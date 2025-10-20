Türkiye ve Portekiz Ticaret Hedefini Yükseltiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türkiye ve Portekiz Ticaret Hedefini Yükseltiyor

Türkiye ve Portekiz Ticaret Hedefini Yükseltiyor
20.10.2025 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye-Portekiz ticaret hacminin bu yıl 3.5 milyar doları aşacağını belirtti.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek" dedi.

Ticaret Bakanı Prof Dr. Ömer Bolat, İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Portekiz İş Forumu'na katıldı. Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımının yaklaşan JETCO toplantısının olmasını hedeflediklerini söyleyen Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Geçen hafta Portekiz'e büyük bir mütehattilik heyeti göndermişti. Çünkü Portekizli dostlarımız ülkede önümüzdeki 10 yıl içinde 75 milyar dolarlık büyük bir altyapı, konut ve telekominikasyon alanında yatırımlar yapacaklarını Türk iş adamlarını hem yatırım için hem inşaat alanında beklediklerini ifade etmişlerdi. Heyetin ziyareti çok başarıl oldu. Bu görüşmede de bu konuları ele alacağız. Türkiye-Portekiz ticaret diplomasisinde bir sonraki başarılı adımımızın yaklaşan JETCO toplantımız olmasını hedefliyoruz. Bu toplantıyı 2026 yılının ilk yarısında Portekiz'de, iş dünyası liderlerinin de geniş katılımıyla gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Türkiye ve Portekiz iki dost ülke. Birbirimizi komşu olarak görüyoruz. Akdeniz'in batısında Portekiz, Akdeniz'in en doğusunda Türkiye; birbirlerini Akdeniz'in sıcak iklimiyle dostça davranan ve ortak benzer kültürleri paylaşan iki ülke" dedi.

"3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız"

Gelecek yıl da hedeflerinin 4- 4 buçuk milyar arasında ticareti yükseltmek olduğunu söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye ile Portekiz arasındaki ticaret hacmi geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Bu yıl önemli bir yükseliş görüyoruz. 3 buçuk milyar dolar seviyelerini aşacağız. İlk 9 aylık veriler onu gösteriyor. Gelecek yıl da hedefimiz 4 ila 4 buçuk milyar arasında ticaretimizi yükseltmek. Bunun yanında iki ülke arasında özellikle Portekiz'in güçlü bağlarının olduğu Latin Amerika'da ve Portekizce konuşan Afrika ülkeleri Angola, Mozambik ve Gine gibi ülkelerde de birlikle iş birliği imkanlarımızın olduğunu düşünüyorum. Benzer bir şekilde de Türkiye olarak bizim de güçlü bağlarımız olan Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Orta Asya ülkelerinde de Türk ve Portekiz iş insanları arasında ortaklıklar ve iş birlikleri için büyük bir fırsat var. Türkiye'de yaklaşık 270 milyon dolarlık Portekiz yatırımları bulunmakta. 80'e yakın işletme çeşitli sektörlerde iş yapıyorlar. Benzer şekilde Türkiye'nin de önemli markaları, önemli firmaları yaklaşık 1 buçuk milyar euroluk yatırımlarla Portekiz'de hem üretim hem ticaret yapmaktalar ve Portekizli tüketicilerin ihtiyaçlarını gidermektedirler" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Diplomasi, Portekiz, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Portekiz Ticaret Hedefini Yükseltiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti Raylarda video çeken çocuk, trenin çarpmasıyla hayatını kaybetti
Hamas’tan dikkat çeken ateşkes çıkışı Hamas'tan dikkat çeken ateşkes çıkışı
’Casusluk’ soruşturmasında yeni gelişme TELE1 TV’ye kayyum atandı 'Casusluk' soruşturmasında yeni gelişme! TELE1 TV'ye kayyum atandı
Endrick’in Real Madrid’den ayrılmak için tek bir şartı var Endrick'in Real Madrid'den ayrılmak için tek bir şartı var
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz’dan net mesaj KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüşen Cevdet Yılmaz'dan net mesaj
Aile katliamı Anne ve babasını öldürüp intihar etti Aile katliamı! Anne ve babasını öldürüp intihar etti

17:57
Tüm ülke Batshuayi’nin kedisi için tek yürek oldu
Tüm ülke Batshuayi'nin kedisi için tek yürek oldu
17:35
Pakistan-Afganistan Barış Görüşmeleri İstanbul’da
Pakistan-Afganistan Barış Görüşmeleri İstanbul'da
17:09
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
Motosiklet sürücüsünün öldüğü kaza, kask kamerasında
16:54
Galatasaray’da alarm Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında
16:17
MASAK’tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki
16:11
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
Hapis cezası alan Ozan Güven sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 18:01:19. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Portekiz Ticaret Hedefini Yükseltiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.