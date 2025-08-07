Türkiye ve Senegal İlişkileri Güçleniyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Senegal Ticaret ve Sanayi Bakanı Serigne Gueye Diop'u ve Senegal Yatırımların ve Büyük Projelerin Teşviki Ulusal Ajansı Genel Müdürü Bacary Sega Bathily ile bir araya geldi.

Ticaret Bakanı Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bugün, Cumhurbaşkanlığı Külliyemizde, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır ile birlikte, Senegal Ticaret ve Sanayi Bakanı Sayın Dr. Serigne Gueye Diop'u ve Senegal Yatırımların ve Büyük Projelerin Teşviki Ulusal Ajansı Genel Müdürü Bacary Sega Bathily'i misafir ettik. Görüşmemizde, Türkiye ile Senegal arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesine yönelik atılabilecek adımları değerlendirdik. Ticaret Bakanlığı olarak, dost ve kardeş Senegal ile iş birliği alanlarımızı kazan-kazan ilkesi çerçevesinde genişletmeye, ticaret hacmimizi artırmaya ve yatırımları teşvik etmeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Afrika kıtasında ortak başarı hikayeleri yazmak için Senegalli muhataplarımızla diyalog ve eşgüdüm içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA