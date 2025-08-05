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Ekonomi

Türkiye ve Suriye İlişkileri Güçleniyor

Türkiye ve Suriye İlişkileri Güçleniyor
05.08.2025 14:45
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Ticaret Bakanı Bolat, Suriye ile ticaret ve lojistik işbirliğini artıracaklarını açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek" dedi.

Türkiye-Suriye Yuvarlak Masa Toplantısı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal eş-Şaar'in katılımıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde gerçekleşti. Toplanı çerçevesinde Türkiye ile Suriye arasındaki iktisadi ve ticari ilişkilerin gelişmesi ve güçlenmesi amaçlandı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Bakan Bolat, Suriye'nin, halkının çalışkanlığı ve üretkenliği sayesinde yeniden kalkınacak güce sahip olduğunu ifade etti. Bakan Bolat, Suriye'nin sanayiden tarıma, imalattan hizmet sektörüne kadar birçok alanda bu ruhun etkisini çok yakında daha da güçlü hissedeceklerini dile getirdi.

Söz konusu ayağa kalkma, yeniden inşa ve üretme sürecinde, Türkiye'nin en güçlü katkılar sunmaya hazır olduğunu vurgulayan Bolat, bu kapsamda, Türk firmalarının imalattan altyapıya, bankacılıktan inşaata kadar sahip olduğu yetkinlik ve deneyimlerle Suriye'de öncülük edeceğine inandıklarını belirtti sözlerine ekledi.

Bolat, bu kapsamda, geçen ay Suriye'yi ziyaret eden TOBB heyetinin gerçekleştirdiği verimli temasların son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Karşılıklı olarak gerçekleşen bu ziyaretler ve yapılacak anlaşmalar, hem ülkemizin karşılıklı fayda temelinde güçlü ticaret ve yatırım ilişkilerini geliştirmesine vesile olacak hem de ticaret ve sanayi odalarının kurumsal altyapılarının güçlendirilmesi için çok önemli bir adım olacaktır" açıklamasında bulundu.

"Firmalarımız Suriye'nin yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır"

Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Şaar'ın ziyareti kapsamında bugün imzaladıkları Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) Kurucu Protokolü'ne ilişkin bilgi veren Bolat, ilk JETCO toplantısını kısa zaman içerisinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Bolat, bundan sonra düzenli aralıklarla yapacakları JETCO toplantılarının her iki ülkenin iş dünyasını kurumsal zeminde bir araya getireceğine dikkati çekerek, iki ülke arasında "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması" tesis etmeye yönelik müzakerelere başlamaya hazır olduklarını vurguladı.

Şaar ile gerçekleştirdikleri görüşmede, gümrük rejimi uygulamalarını ve taşımacılık alanındaki faaliyetleri kapsamlı şekilde ele aldıklarını belirten Bolat, "Artık, tırlarımız Suriye sınırında aktarmalı taşıma veya dorse değişimi yapmayacak. Önümüzdeki dönemde Halep, güçlü bir lojistik üs olacak. Suriye'nin ulaşım koridorları yeniden aktif hale gelecek. Körfez ülkelerine transit taşımacılık imkanının yeniden sağlanacağı, oluşan işbirliği alanları ile ticarette ülkelerimizin birlikte kazanacağı bir döneme girmiş bulunuyoruz. Gümrük alanındaki işbirliğimize de aynı stratejik vizyonla yaklaşıyor, sınır geçişlerini kolaylaştıran, ticareti hızlandıran ve güvenliği artıran modernizasyon adımlarını atıyoruz, Suriye'ye açılan gümrük kapılarımızı iyileştiriyoruz. Lojistik imkanlarımızı hava yolunda da güçlendiriyoruz. İmar ve inşaat konusunda ise firmalarımız Suriye'nin bilhassa kamu-özel işbirliği ve yap-işlet-devret modellerini uygulayacağı ulaştırma altyapısı ve yeniden imar projelerini üstlenmeye hazır" değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, iki ülke arasında enerji alanında geçen hafta atılan adımın önemine de dikkati çekerek, günlük 6 milyon metreküp gaz taşıma kapasitesine sahip Türkiye-Suriye Doğalgaz Boru Hattı'nın 5 milyon hanenin elektrik ihtiyacını karşılayacağını, ilerleyen dönemde de gerçekleştirilecek ortak enerji ve elektrik santralleri projeleriyle tüm dünyaya emsal teşkil edecek işbirliğinin geliştirileceğine inandıklarını sözlerine ekledi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Türkiye, Suriye, Enerji, Son Dakika

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