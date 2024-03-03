Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi. Bolat, Türk şirketlerinin Suudi Arabistan'ın mega projelerinde aktif rol almasının niyetlerini yineledi ve ticaret hacminin 2023'te 6,8 milyar dolardan 10 milyar dolara çıkarılması hedefini paylaştı.

03.03.2024 18:09  Güncelleme: 18:10
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi.

Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile bir araya geldiklerini belirtti.

Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:

"Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024 yılının Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz."

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, Ömer Bolat, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika

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