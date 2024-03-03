Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid el-Kasabi ile yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefleri üzerinde istişarelerde bulunduklarını bildirdi.
Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Suudi Arabistanlı mevkidaşı el-Kasabi ile bir araya geldiklerini belirtti.
Türk şirketlerinin, Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında başlatılan mega projelerde aktif rol alması konusundaki niyetlerini yinelediklerini ifade eden Bolat, şunları kaydetti:
"Görüşmede, 2023'te 6,8 milyar doları bulan ticaret hacmimizi orta vadede 10 milyar dolara ulaştırma hedefimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Giderek çeşitlenen ticaretimiz, iki ülkede artan firma sayımız, güçlenen yatırımlarımız ile 2024 yılının Türkiye-Suudi Arabistan ekonomik ilişkilerinin zirvesi olacağına inanıyoruz."
Son Dakika › Ekonomi › Türkiye ve Suudi Arabistan, ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor - Son Dakika
CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun desteğiyle ve kendi gücümüzle yapacağımız projeler tam 1 milyon 474 bin 718 metrekare yer tutuyor. İnanılmaz projeler ürettik. 1 Nisan'dan sonra da bizim en büyük çözüm ortağımız İBB, Başkanımız Ekrem İmamoğlu olacak. Ataşehir'de yaşayan bütün dostlar, ‘İyi ki Ataşehirliyim’ diyecek. Diğer ilçelerden Ataşehir'e gelmek isteyenler olacak" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'daki temasları sırasında yaptığı açıklamalarda, enflasyonun kontrol altına alındığını ve büyümeye odaklandıklarını belirtti. Ayrıca, piyasa gerçeklerinden kopuk fiyat artışlarına karşı mücadelelerinin devam edeceğini ve ülkemizin 5 yıl daha kazandığını en iyi şekilde değerlendirmemiz gerektiğini vurguladı.
TOKİ mağdurları, Tuzla'da yapılan konutların aylık taksit ve konut bedellerinin yükseltilmesine karşı eylem yaptı. Mağdurlar, daha fazla indirim ve adalet talep etti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Tekirdağ aday tanıtım toplantısında; “Recep Tayyip Erdoğan, dün bir kez daha seçimleri kaybettiğini görünce geçen sefer yaptığı gibi iftiraya, yalana, dolana, hakarete sarılacağını gösterdi ve sarıldı. Geçmiş seçimlerde, sonradan kendisinin yalan olduğunu kabul ettiği montaj videolarla ‘Efendim CHP’nin, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına, Sayın Kılıçdaroğlu’na güya Kandil destek veriyormuş, alkış yapıyormuş. Montaj video yapacak kadar utanmazlığı ele aldılar. Seçim geldi geçti. Yoksul insanları, dardaki insanları beka sorunuyla korkutarak, terörle iş birliği diye yalanlar atarak kandırıp oylarını aldılar. Şimdi 10 bin lira emekli maaşına mahkûm ediyorlar. İşsizliğe, derin yoksulluğa mahkûm ediyorlar. Pazar yerlerinde çürümüş, atılmış, ezilmiş sebze meyveyi yüzünü kapayarak toplayan analarımız var. Onlar o hâldeyse yüzünü gizleyecek olan onlar değil; biziz, hepimiziz ama esas yüzünü gizleyecek olan Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.
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