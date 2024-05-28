Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı arasında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı. İki ülke arasında sanayi, enerji, ulaştırma, gençlik ve spor, bilim ve teknoloji, medya, sağlık, kültür ve sanat alanında yeni işbirlikleri yapılacak.

28.05.2024 13:57
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı arasında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı.

Türkiye-Tacikistan hükümetleri arasında Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirildi. Toplantının ardından Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir'in öncülüğünde iki ülke arasında sanayi ve teknoloji alanında işbirliği yapılmasına yönelik protokol imzalandı. Protokol çerçevesinde sanayi, enerji, ulaştırma, gençlik ve spor, bilim ve teknoloji, medya, sağlık, kültür ve sanat alanında yeni işbirlikleri yapılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nı samimi bir atmosferde gerçekleştirdiklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Yatırım ortamını iyileştiren yasal mevzuat, ticaret hacmimizi artıracak ve ikili ticareti çeşitlendirecek adımlar, bankacılık, enerji ve tarım başta olmak üzere öncelikli alan olarak belirlediğimiz sektörlerde yeni iş birlikleri için uzlaşıya vardık. Sanayiden enerjiye, ulaştırmadan gençlik ve spora, bilim ve teknolojiden medyada, sağlıktan kültür ve sanata geniş bir yelpazede iki ülke arasındaki ilişkileri daha da ileri düzeye taşıyacak aşamaları belirledik. Ülkemizin sanayileşme, bilim, teknoloji ve inovasyon alanındaki bilgi birikimi dahil olmak üzere kardeş ülke Tacikistan'ın ihtiyaç duyduğu alanlarda tecrübe değişimi, eğitim programları, ortak çalışmalar ve çalışma ziyaretleri düzenlenmesine hazır olduğumuzu vurguladık. Orta Asya ülkeleri ile ilişkilerimize son yıllarda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önemli bir ivme kazandırıyoruz. Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızı bulunduğu bu ülkelerle iş birliği ve dayanışma içerisinde hareket ediyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerimizi bu bölgedeki dost ve kardeş ülkelerle paylaşıyoruz."

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ise imzalanan protokol çerçevesinde iki ülke arasındaki ilişkilerin büyük ivme kazanacağını belirtti. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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