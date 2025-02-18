Türkiye ve Türkmenistan Arasında Doğal Gaz Anlaşması: Enerji Stratejisinde Yeni Bir Adım - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye ve Türkmenistan Arasında Doğal Gaz Anlaşması: Enerji Stratejisinde Yeni Bir Adım

MİA öğretim üyesi Dr. Muhammed Koçak, Türkmenistan ile imzalanan doğal gaz anlaşmasının Türkiye'nin enerji sektöründeki stratejik önemini ve bölgesel etkilerini analiz ediyor. Bu anlaşma, Türkiye'nin enerji tedarik çeşitliliğini artırırken, Avrupa enerji güvenliğinde de kilit bir rol oynamasını sağlayacak.

18.02.2025 18:05
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MİLLİ İstihbarat Akademisi'nden (MİA) Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Koçak'ın kaleme aldığı 'Türkmengaz Anlaşması: Türkiye'nin Enerji Merkezi Olması Yolunda Yeni Bir Adım' adlı yazısı yayımlandı. Yazıda, Türkmenistan ile yapılan doğal gaz anlaşmasının, Türkiye'nin enerji politikaları açısından yalnızca yeni bir tedarik kaynağı sağlamaktan öte bölgesel ve küresel enerji dinamiklerinde stratejik bir konum elde etme sürecinin de önemli bir parçası olduğu vurgulandı.

Dr. Öğretim Üyesi Muhammed Koçak'ın kaleme aldığı yazıda; Türkiye'nin, yıllık ortalama 50-55 milyar metreküp doğal gaz tüketimiyle bölgesindeki en büyük enerji pazarlarından biri olduğu, bu talebi güvence altına almak amacıyla kapsamlı bir enerji stratejisi izlemekte olduğu belirtildi. Bu doğrultuda Türkiye, bölgesel dönüşüm süreçlerinin yarattığı meydan okumalara ana aktörlerden biri olarak iddialı ve oyun kurucu bir dış politika stratejisiyle yanıt verirken; bu stratejisini enerji politikasıyla pekiştirmekte olduğu vurgulandı. Türkmenistan ile imzalanan doğal gaz anlaşmasının, bu stratejinin önemli bir parçası olarak Türkiye'nin enerji tedarik çeşitliliğini artırdığı, dış politikada daha bağımsız ve etkili bir konum elde etmesine de katkı sağlamakta olduğu belirtildi. Türkiye'nin bu süreçte hem yatırımlar için güvenli bir liman, hem de güvenlik açısından istikrar sağlayan bir aktör olarak konumunu güçlendirmeyi amaçlamakta olduğu aktarıldı.

TÜRKİYE'NİN STRATEJİK ENERJİ KAZANIMLARI

Görüş yazısında, Türkiye ve Türkmenistan arasında imzalanan doğal gaz anlaşmasının, Türkmenistan'dan gelecek doğal gazın Türkiye'ye ulaşmasını sağlarken; orta vadede Hazar geçişli projelerle Avrupa'ya taşınmasına da zemin hazırladığı belirtildi. Bu sürecin, Türkiye'nin Avrupa enerji güvenliğinde kilit bir rol üstlenmesine, AB ile iş birliklerini güçlendirmesine ve enerji diplomasisinde daha etkin bir konuma gelmesine katkı sağlayacağı ifade edildi. Türkiye'nin enerji tedarik kaynaklarını çeşitlendirerek Rusya ile ilişkilerinde daha dengeli bir pozisyon alırken, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ile bölgesel iş birliğini de derinleştirmeyi hedeflediği anlatıldı. Türkmenistan ile geliştirilen enerji ortaklığının, Türkiye'nin küresel enerji piyasalarındaki rolünü artırarak bölgesel dayanışmayı güçlendireceğinin altı çizildi.

YENİ DENGELER OLUŞTURACAK

Görüş yazısında, enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara karşı ekonomik istikrarını sürdürebilmesi için Türkmenistan'ın Türkiye gibi alternatif alıcılarla iş birliğini artırması gerektiği, bölgesel enerji jeopolitiği açısından Türkmen gazının hem Türkiye gibi büyük bir pazara, hem de Türkiye üzerinden Avrupa'ya yönlendirilmesinin arz güvenliğini artırmanın yanı sıra Orta Asya enerji piyasasında yeni dengeler de oluşturacağı vurgulandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Türkmenistan Arasında Doğal Gaz Anlaşması: Enerji Stratejisinde Yeni Bir Adım - Son Dakika

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