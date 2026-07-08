Türkiye ve Umman'dan Gayrimenkul İşbirliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkiye ve Umman'dan Gayrimenkul İşbirliği

Türkiye ve Umman\'dan Gayrimenkul İşbirliği
08.07.2026 14:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KONUTDER ve Umman heyeti, gayrimenkul projeleri ve ortaklık fırsatlarını tartışmak üzere İstanbul'da buluştu.

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) yetkilileri ile Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Khalfan Al Shueili başkanlığındaki heyet İstanbul'da bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, KONUTDER üyesi şirketlerin temsilcilerinin hazır bulunduğu ziyarette, Türkiye ve Umman arasında gayrimenkul geliştirme, şehircilik, yatırım ve ortak proje geliştirme fırsatları ele alındı.

Umman'ın kamu kurumları, yatırım kuruluşları ve gayrimenkul geliştirme şirketlerinin üst düzey temsilcilerinden oluşan geniş bir heyetin yer aldığı görüşmeye, bu ülkenin önde gelen yatırımcıları ve gayrimenkul geliştiricileri katıldı.

Toplantıda konuşan Umman Sultanlığı İskan ve Şehircilik Bakanı Shueili, Türkiye'nin Umman halkı için güven duyulan ve büyük saygı gören bir ülke olduğunu belirterek, Türkiye'nin şehircilik ve gayrimenkul geliştirme alanındaki tecrübesini yakından takip ettiklerini aktardı.

Son bir hafta içerisinde çok sayıda Türk şirketi ve kamu kurumu ile bir araya geldiklerini kaydeden Shueili, "Umman'ın Vizyon 2040 hedefleri doğrultusunda şehircilik, turizm ve gayrimenkul sektörünü ekonomik çeşitlenmenin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Türk geliştiriciler ile Ummanlı yatırımcılar arasında kurulacak ortaklıkların her iki ülke için de önemli fırsatlar sunacağına inanıyoruz. KONUTDER üyelerini Umman'da hayata geçirilen ve geliştirilmesi planlanan projeleri yerinde incelemek, yatırım fırsatlarını değerlendirmek ve işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Umman'a bekliyoruz." diye konuştu.

Shueili, KONUTDER üyelerini 5-8 Ekim'de Umman'da düzenlenecek Urban October-Urban, Home&Build Expo'ya (şehir, ev ve yapı fuarı) davet ederek, fuarın iki ülkenin gayrimenkul sektörleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi açısından önemli bir platform olabileceğini bildirdi.

"İki ülke arasında önemli işbirliği fırsatları bulunuyor"

KONUTDER Başkanı Ziya Yılmaz da Türkiye ile Umman'ın dostluk ve karşılıklı güven temelinde gelişen güçlü ilişkilere sahip iki ülke olduğunu belirterek, "Buluşmamız yalnızca mevcut yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla değil, geleceğe yönelik ortak bir vizyon oluşturmak ve iki ülke özel sektörü arasında uzun vadeli işbirliklerinin temelini atmak amacıyla gerçekleştiriliyor." ifadesini kullandı.

KONUTDER'in Türkiye'nin önde gelen konut geliştiricilerini temsil ettiğini kaydeden Yılmaz, Türk gayrimenkul sektörünün şehircilik, sürdürülebilirlik, kaliteli yaşam alanları ve uluslararası yatırım alanındaki bilgi birikimini Umman ile paylaşmaya hazır olduğunu anlattı.

Yılmaz, Umman'ın şehircilik, turizm ve yatırım ortamını geliştirmeye yönelik attığı adımları yakından takip ettiklerini dile getirerek, karşılıklı bilgi paylaşımı, ortak proje geliştirme ve deneyim aktarımı gibi birçok alanda önemli işbirliği fırsatları bulunduğunu vurguladı.

"(Ziyaret) Uzun soluklu işbirliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz"

KONUTDER Başkanı Yılmaz, Türkiye ile Umman arasında gayrimenkul geliştirme alanında güçlü bir sinerji bulunduğuna inandıklarını kaydederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türk konut geliştiricilerinin tecrübesi ile Umman'ın vizyoner şehircilik yaklaşımını bir araya getirecek ortak projelerin her iki ülkeye de önemli değer katacağına inanıyoruz. Bu buluşmayı, üyelerimiz ile Ummanlı yatırımcılar arasında uzun soluklu işbirliklerinin ve somut yatırımların başlangıcı olarak görüyoruz."

Yılmaz, 5-8 Ekim'de Umman'da düzenlenecek Urban October-Urban, Home&Build Expo'ya katılarak bu ülkede geliştirilebilecek ortak yatırım ve proje fırsatlarını yerinde değerlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

İşbirliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu

Toplantıda konuşmaların ardından gerçekleştirilen sunumlarda Umman'ın yatırım vizyonu, yeni şehir projeleri, sürdürülebilir kentleşme yaklaşımı ve yatırım fırsatları değerlendirilirken KONUTDER tarafından da Türk konut sektörünün büyüklüğü, üretim kapasitesi ve iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği alanlarına ilişkin bilgiler verildi.

Katılımcılar, karşılıklı yatırım imkanları, ortak gayrimenkul geliştirme projeleri, bilgi ve deneyim paylaşımı ile Türk geliştiricilerin Umman'da, Ummanlı yatırımcıların ise Türkiye'de hayata geçirebileceği işbirliği modelleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA

İstanbul, Türkiye, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Umman'dan Gayrimenkul İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti
Özbekistan’da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi Özbekistan'da nadir görülen mucize: 32 yaşındaki kadın beşiz dünyaya getirdi
Aile faciasında 3 ölü Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada Aile faciasında 3 ölü! Yengesini kafasından vurduğu anlar kamerada
Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale Özgür Özel’in korumasından gazetecilere peş peşe fiziki müdahale
12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer’de yakalandı 12 yıllık cinayetin firari sanığı Kemer'de yakalandı
NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul’u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit’i ziyaret etti NATO Zirvesi öncesi dün İstanbul'u gezen Macaristan Başbakanı Magyar, bugün de İzmit'i ziyaret etti

14:43
Aile fotoğrafına damga vuran an Rutte espri yaptı, Rama’nın yüzü düştü
Aile fotoğrafına damga vuran an! Rutte espri yaptı, Rama'nın yüzü düştü
13:25
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
Rama fotoğraf çekimine spor ayakkabıyla katıldı, Erdoğan’ın bakışları dikkatlerden kaçmadı
13:10
Aile fotoğrafında dikkat çeken an Meloni, Trump’ı görünce başını çevirdi
Aile fotoğrafında dikkat çeken an! Meloni, Trump'ı görünce başını çevirdi
12:57
ABD’den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
ABD'den sürpriz İsrail kararı: Gitmeyecek
12:20
NATO Liderler Zirvesi başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
NATO Liderler Zirvesi başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Savunmada kısıtlamalar kalkmalı
11:27
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35’leri alacak
ABD Başkanı Trump: Türkiye F-35'leri alacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2026 15:14:33. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Umman'dan Gayrimenkul İşbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.