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Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor - Son Dakika

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

12.11.2021 14:31
Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Ucuz fiyatlarıyla tanınan Çinli otomobil markası Chery küresel stratejik planı kapsamında, en son teknolojiye sahip yeni ürünlerini getirerek 2022 yılında Türkiye pazarına girecek.

Çin'de 18 yıldır üst üste en yüksek binek otomobil ihracat hacmini gerçekleştiren Chery'nin, temel teknolojiler konusunda Ar-Ge faaliyetlerine odaklandığı, 20 bin 794 patent başvurusunda bulunduğu ve 13 bin 153 patent onayı aldığı açıklandı. Şirketin 24 yıllık teknolojik yenilik birikiminin, 'Technology Chery'yi ortaya çıkardığı bildirildi. Şirketin küresel stratejik planına göre, en son teknolojiye sahip yeni ürünlerini getirerek 2022 yılında Türkiye pazarına gireceği duyuruldu.

ACTECO SERİSİ MOTORLAR GELİŞTİRDİ

Yapılan açıklamaya göre şirket, motordan şanzımana, temel bileşenlerden platform geliştirmeye ve geleneksel otomobil teknolojisinden yeni enerji ve akıllı ağ bağlantısı gibi yeni teknolojilere kadar, bağımsız yenilikçilik sırasında otomotiv devleri tarafından tekelleştirilen temel teknik engelleri aştı. Örneğin, bir arabanın 'kalbi' olan motor teknolojisi söz konusu olduğunda, şirket bağımsız fikri mülkiyet haklarına sahip ACTECO serisi motorlar geliştirdi, bu da Çin markalı yüksek performanslı motorlar alanındaki boşluğu doldurarak Çinli otomobil işletmelerinin motorlarıyla ilgili bağımsız Ar-Ge faaliyetlerinin artmasını sağladı. Şimdiye kadar, 'Çinli Kalbe' sahip altı motor En İyi On Motor arasına girdi.

ÇİN'DE LİDER KONUMUNDA

Şirket, Çinli otomobil işletmeleri arasında lider konumda bulunuyor. Çin'de devlet düzeyinde yaklaşık 30 yenilikçi işletme, teknoloji merkezi, laboratuvar vb. sahip olan şirket, 10'dan fazla Ulusal Bilim ve Teknoloji İlerleme Ödülü ile Çin'deki En İyi On Yenilikçi İşletme ödülünü kazandı.

Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Otomobil, Türkiye, Chery, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Çinli otomotiv devi Chery'nin yeni modelleri geliyor - Son Dakika Ekonomi


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