Türkiye'ye Yatırım 9,6 Milyar Dolar - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'ye Yatırım 9,6 Milyar Dolar

2024'ün 11 ayında Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi 9,6 milyar dolara düştü.

13.01.2025 16:22
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Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi, 2024'ün 11 ayında 9,6 milyar dolar oldu.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ödemeler Dengesi İstatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı.

Buna göre, geçen yılın ocak-kasım döneminde Türkiye'ye giren UDY miktarı yıllık bazda yüzde 3 düşüşle 9,6 milyar dolar olarak kaydedildi. 2002'den bu yana gerçekleşen UDY'lerin toplam değeri ise 273 milyar doları aştı.

Geçen yılın 11 ayında gerçekleşen yatırım sermayesi girişleri, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 9 artarak 5,5 milyar dolar oldu. Bu rakam, son 5 yılın ortalamasına (5,6 milyar dolar) oldukça yakın bir seviyede gerçekleşti. En fazla yatırım "taşıma ve depolama", "kimyasalların imalatı" ile "toptan ve perakende ticarette" gözlendi.

Doğrudan yatırım kasımda 1,1 milyar doları aştı

Kasım 2024'te Türkiye'ye gelen UDY miktarı ise 1 milyar 139 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu yatırımların 721 milyon doları yatırım sermayesi, 257 milyon doları borçlanma araçları, 194 milyon doları yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla kaydedildi. Aynı ay içerisinde yatırım tasfiyelerinin 33 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkisi oldu.

Toplam 721 milyon dolarlık yatırım sermayesi girişlerinde yüzde 29 payla "taşıma ve depolama" başı çekerken, "kimyasalların, kimyasal ürünlerin ve temel eczacılık ürünleri ile malzemelerinin imalatı" yüzde 15, "toptan ve perakende ticaret" yüzde 12, "ulaşım araçları" yüzde 8 pay aldı.

Kasımda en fazla yatırım Hollanda'dan geldi

2002-2023 döneminde yüzde 58'lik pay sahibi olan AB ülkeleri, 2024'ün 11 ayında yüzde 64'lük pay aldı. Bu dönemde en çok yatırım yapan üç ülke, yüzde 20'lik payla Hollanda, yüzde 13'le Almanya ve yüzde 11'le ABD oldu.

Kasım özelinde ise Türkiye'ye gelen uluslararası doğrudan yatırımda başı Hollanda çekerken, onu Almanya, ABD, Fransa ve İsviçre takip etti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'ye Yatırım 9,6 Milyar Dolar - Son Dakika

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