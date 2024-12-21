Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Yeşil Sanayi Projesi Başladı

KOBİ'lere yeşil dönüşümde mentörlük desteği sunan proje, 450 milyon dolar bütçeyle hayata geçiyor.

21.12.2024 11:49
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili ve bağlı kuruluşları TÜBİTAK ve KOSGEB tarafından yürütülen "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" kapsamında KOBİ'lerin yeşil dönüşümlerine yardımcı olmak amacıyla "mentör" desteği sağlanacak.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, Dünya Bankası desteğiyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, TÜBİTAK ve KOSGEB aracılığıyla Türkiye'de sanayinin sürdürülebilir ve verimli yeşil dönüşümü desteklemek amacıyla 450 milyon dolar bütçeli "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" uygulanıyor.

Bu kapsamda TÜBİTAK, kendisine ayrılan 175 milyon dolarlık bütçeden de faydalanarak firmalara yeşil dönüşüm süreçlerinde yol gösterecek "mentörlük" uygulaması için düğmeye bastı. Çıkılan "Yeşil İnovasyon Teknoloji Mentörlük Çağrısı" ile KOBİ'lerin yeşil dönüşüm süreçleri kolaylaştırılarak hızlandırılacak.

Belirlenecek mentörler, firmaların ihtiyaç duydukları teknoloji tabanlı çözümlerin geliştirilmesine yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini destekleyecek. Yeşil teknolojiler konusunda güncel gelişmeler için firmaların teknoloji danışmanlığı, kapasite ya da durum analizi, mevcut problemlerin tespiti, çözüm yaklaşımları ve yol haritası hazırlama gibi konularda uzman kuruluşlardan oluşacak mentörler görev alacak.

Söz konusu mentörler, KOBİ'lerin yeşil dönüşüm konusunda mevcut durumlarını inceleyecek, sağlanması planlanan başlıkları belirleyecek ve uygun çözümlerin geliştirilerek yol haritalarının oluşturulmasına ve uygulanmasına rehberlik yapacak. Ayrıca, yeşil dönüşüm çerçevesinde KOBİ'lerin iş modelleri, tedarik ve değer zincirleri, ürün ve hizmetleri mentörler tarafından gözden geçirilecek.

2025'te işbaşı yapacaklar

TÜBİTAK, sağlayacağı mentörlük desteği kapsamında, firmaların teknoloji danışmanlığından durum analizine kadar çalışmalarına yüzde 90 hibe desteği verecek. Program için niyet beyanları 31 Ocak 2025'e kadar TÜBİTAK'a sunulabilecek. Beyanlar, 1 Şubat-1 Mart 2025 döneminde değerlendirilecek ve sonuçlar 15 Mart'ta başvuru sahiplerine bildirilecek.

Mentörlük çağrısına gerekli şartları sağlayan sermaye şirketleri, üniversiteler, kamu araştırma merkez ve enstitüleri, sanayi ve ticaret odaları, dernekler, vakıflar, sendikalar başvuruda bulunabilecek.

Söz konusu kuruluşlarca sunulmuş niyet beyanları, TÜBİTAK tarafından KOBİ'lere danışmanlık ve teknik destek sağlama uzmanlığı, uzman havuzunun niteliği, benzer proje deneyimi, yeşil dönüşüm mentörlüğünde uygulanacak yöntem, etik şartlar, sosyal sorumluluk, çevre, sürdürülebilirlik ve cinsiyet eşitliği koşullarına uyum boyutlarına göre değerlendirilecek.

Programda, KOBİ'lerin çözüm ortaklarından alacakları hizmetin süresi en fazla 6 ay, hizmet bedeli ise KDV hariç en fazla 7 bin dolar olarak belirlendi. Değerlendirme sürecinin ardından uygun bulunan proje önerileri için KOBİ'ler ve TÜBİTAK arasında sözleşme imzalanacak.

Kaynak: AA

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