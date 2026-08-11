Türkiye\'nin 64 yıllık otobüs firması el değiştirdi

Türkiye'nin karayolu taşımacılığındaki en köklü markalarından biri olan 64 yıllık Asya Tur el değiştirdi. 2020 yılından bu yana Genç Tur bünyesinde faaliyetlerini sürdüren dev marka, 50 araçlık filosuyla birlikte yeni sahiplerine devredildi.

YENİ SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Sektörde uzun yıllardır hizmet veren ve 2020 yılında Genç Tur bünyesine katılan Asya Tur'da yeni bir dönem resmen başladı. İş insanları Ali Genç, Niyazi Genç ve Kadir Genç’in yönetimindeki Genç Tur ile yapılan anlaşma sonucunda, köklü marka Gölcüklü iş insanı Cemil Uzuner ve Turindex Turizm'in sahibi İsa Yılgın tarafından satın alındı. Gerçekleşen hisse devrinin ardından 64 yıllık çınar, yeni ortaklık yapısıyla yoluna devam edecek.

SATIŞ SÜRECİ VE ŞİRKETİN TARİHÇESİ

Sektörde büyük ses getiren hisse devri ve satış anlaşmasının yaklaşık on gün önce resmiyet kazandığı öğrenildi. Temelleri 1962 yılında merhum Ahmet Tevfik Bezci tarafından atılan ve ilerleyen süreçte Haldun ile İbrahim Bezci tarafından yönetilen Asya Tur, karayolu taşımacılığında uzun yıllar öncü rollerden birini üstlenmişti. Yapılan son satış işlemiyle birlikte şirket tarihinde yepyeni bir sayfa açılmış oldu.

50 ARAÇLIK DEV FİLO

Satış anlaşmasının kapsamına giren firmanın mevcut taşımacılık kapasitesi ve araç gücü de detaylandırıldı. Güncel verilere göre Asya Tur’un bünyesinde 40 adedi özmal olmak üzere toplamda 50 araçlık geniş bir otobüs filosu bulunuyor.