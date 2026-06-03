Türkmenistan'ın Stratejik Önemi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkmenistan'ın Stratejik Önemi Artıyor

03.06.2026 19:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılmaz, Türkmenistan'ın doğal kaynakları ve genç nüfusuyla stratejik öneminin arttığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeliyle Türkmenistan'ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır." dedi.

Yılmaz, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) Toplantısı'na katıldı.

Burada konuşan Yılmaz, Türkiye'nin, Türkmenistan ile ortak dil, ortak tarih ve ortak kültürden güç alan ilişkilerinin, devlet başkanlarının vizyoner liderliği sayesinde somut işbirliklerine ve kalıcı yatırımlara dönüşmeye devam ettiğini söyledi.

"Zengin doğal kaynakları, genç nüfusu ve sürdürülebilir büyüme potansiyeliyle Türkmenistan'ın stratejik önemi her geçen gün artmaktadır." diye konuşan Yılmaz, Türkiye'nin de bu potansiyeli, ortak kazanca dönüşecek şekilde değerlendirmek istediğini ifade etti.

Yılmaz, Türkiye'den bugüne kadar Türkmenistan'a yaklaşık 300 milyon dolarlık doğrudan yatırım gerçekleştirildiğini, müteahhitlikte ise 56 milyar dolarlık 1101 projenin yapıldığını bildirdi.

Devlet ve özel sektörün aynı hedefe yürüyen, birbirini tamamlayan iki ayrılmaz parça olduğunu belirten Yılmaz, "Sayın Cumhurbaşkanlarımızın, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi var. Geçen yıl itibarıyla 2,2 milyar dolar seviyelerini gördük. Ancak bizim amacımız hızla bu 5 milyar dolara ulaşmak, ardından daha büyük hedeflere yürümeye devam etmek." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, DTİK gibi güçlü bir platform altında, Türkmenistan'da faaliyet gösteren iş insanlarını buluşturan toplantının, hem ortak sorunlara ortak çözümler üretmek hem de yeni işbirliklerinin kapısını aralamak için isabetli bir zemin olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Türkmenistan, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkmenistan'ın Stratejik Önemi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel de kendi MYK’sını toplayacak Özgür Özel de kendi MYK'sını toplayacak
Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı
Aydın’da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü
Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş Hakan Safi, Lewandowski ile anlaştı! İşte yıldız golcüye sunulan dev maaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında kritik telefon trafiği
Acun Ilıcalı Türkiye’den Premier Lig’e transfer yapacak mı Bizzat açıkladı Acun Ilıcalı Türkiye'den Premier Lig'e transfer yapacak mı? Bizzat açıkladı

19:10
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00’dan beri pusuda beklemiş
Polat çiftinin korumasının öldürüldüğü saldırıda yeni detay: Sabah 09.00'dan beri pusuda beklemiş
18:41
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports’un ilk görüntüsü ortaya çıktı
Kaçak maç yayıncısı Selçuksports'un ilk görüntüsü ortaya çıktı
18:32
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara’ya füze savunma sistemleri kurulacak
NATO zirvesi öncesi hazırlıklar başladı, Ankara'ya füze savunma sistemleri kurulacak
18:16
Reha Muhtar’ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
Reha Muhtar'ın son röportajındaki sözleri yürekleri dağladı
18:04
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
Ünlülere uyuşturucu soruşturması: 3 ismin daha test sonucu pozitif
17:52
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Bakan Gürlek: 140 yeni mahkeme kuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.06.2026 19:29:22. #7.12#
SON DAKİKA: Türkmenistan'ın Stratejik Önemi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.