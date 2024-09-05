TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den OVP Açıklaması: Hükümet ve İş Dünyası Birlikte Hareket Etmeli - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den OVP Açıklaması: Hükümet ve İş Dünyası Birlikte Hareket Etmeli

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, yeni OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için hükümet ve iş dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini belirtti. Enflasyonla mücadele çalışmalarını desteklediklerini vurgulayan Sönmez, ihracat rekabet gücünün korunması ve katma değerli üretimin artırılması için uzun vadeli yatırım desteklerinin önemine dikkat çekti.

05.09.2024 18:19
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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, büyüme öngörüleri aşağı yönlü revize edilen, işsizlik ve cari açıkta iyileşmeye işaret eden yeni OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için hükümetin ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerektiğini ifade etti.

Sönmez yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kamuoyuyla paylaşılan ve 2025-2027 dönemini kapsayan OVP'yi değerlendirdi.

İş dünyasının ekonomi yönetiminden gerçekçi ve güven ikliminin zedelenmesine fırsat vermeyecek bir yaklaşım beklediğini aktaran Sönmez, hükümetin enflasyonla mücadele çalışmalarını desteklediklerine dikkati çekerek, "Büyüme öngörüleri aşağı yönlü revize edilen, işsizlik ve cari açıkta iyileşmeye işaret eden yeni OVP hedeflerinin gerçekleşmesi için hükümetin ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi gerekiyor. Hükümetimizin enflasyonla mücadele çalışmalarını destekliyoruz. Bununla birlikte iş dünyasının da başta enflasyon olmak üzere üretim maliyetleri, döviz kuru, finansmana erişim gibi temel sorunlarını aşmak için desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir ihracat makinesi olduğunu vurgulayan Sönmez, "İhracat rekabet gücü ve imalat sanayi gücü açısından kesinlikle bölgemizde öne çıkıyoruz. Ancak yeni OVP'deki dolar/TL seyrinde, geçmiş OVP beklentilerinin oldukça altında bir seyir var. Ekonomi yönetiminin hedefi döviz kuru düzeyini örtük biçimde belirlemek değil, volatiliteyi azaltmak olmalı. Aksi durumda ihracatçılarımız üç yıl daha bu durumu yaşaması ihracatımıza ve yüksek teknolojili üretim hedefimize zarar verebilir. Hedefimiz, katma değerli üretim ve başta KOBİ'ler olmak üzere işletme verimliliğimizi artırmak olmalı. Bunun için de etki analizleri yapılacak uzun vadeli yatırım desteklerinin gündeme alınması gerekiyor. Cari açık ve yüksek enflasyon sorunlarını orta-uzun vadede ancak bunlarla aşabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den OVP Açıklaması: Hükümet ve İş Dünyası Birlikte Hareket Etmeli - Son Dakika

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SON DAKİKA: TÜRKONFED Başkanı Sönmez'den OVP Açıklaması: Hükümet ve İş Dünyası Birlikte Hareket Etmeli - Son Dakika
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