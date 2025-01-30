TÜRKONFED Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika
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Ekonomi

TÜRKONFED Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında

Süleyman Sönmez, 2024 'Yılın Kareleri' oylamasına katılarak seçimler yaptı ve fotoğrafların önemine vurgu yaptı.

30.01.2025 12:18
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Türk İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Sönmez, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Spor", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceledi.

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Her şeye rağmen" fotoğrafını oylayan Sönmez, "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün " Çanakkale'de zaman kırılması", "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" fotoğrafını seçti.

Sönmez, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Parçalı buzlu", "Günlük Hayat" kategorisinde de Mustafa Kılıç'ın "Hüzme" fotoğrafına oy verdi.

"Yılın Kareleri" oylamasına ilişkin değerlendirmede bulunan Sönmez, oylamanın yalnızca bir fotoğraf seçimi olmadığını belirterek, Türkiye ve dünyada yaşanan önemli olayları toplumsal hafızaya kazandıran güçlü bir belgeleme süreci olduğunu ifade etti.

Sönmez, her karenin bazen acıyı, bazen umudu, bazen de tarihe yön veren anları yansıttığını kaydederek, "Fotoğrafın gücünü ve gazeteciliğin toplumsal sorumluluğunu hatırlatan bu anlamlı organizasyonu gelenekselleştiren Anadolu Ajansı yöneticilerini ve emeği geçen tüm foto muhabirlerini tebrik ediyorum." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA

Süleyman Sönmez, Anadolu Ajansı, Kültür Sanat, Ekonomi, Sanat, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜRKONFED Başkanı Yılın Kareleri Oylamasında - Son Dakika

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