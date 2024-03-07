Türksat, Gazze yardım gemisinin iletişimini sağlayacak

Türksat, Türk Kızılay'ın öncülüğünde hazırlanan ve 3 bin ton insani yardım malzemesini taşıyan Gazze yardım gemisinin iletişimini genişbant internet hizmetiyle sağlayacak.
Şirketten yapılan açıklamaya göre gemi, bağışçılar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan işbirliği çerçevesinde sağlanan ambulans, su arıtma sistemi, gıda, hijyen kolisi, içme suyu, çadır ve ilaç gibi yardım malzemelerini taşıyor.
Yükleme işleminin tamamlanmasının ardından yola çıkan geminin, Gazze'ye güvenli bir şekilde ulaşması için büyük öneme sahip iletişim altyapısından Türksat sorumlu olacak.
Türksat'ın yerli ve milli uydu anteni HidrON SOTM antenleri ile Türksat uyduları üzerinden gemiyle canlı ve kesintisiz iletişim sağlanacak. Uydu anteni, Türksat 5B başta olmak üzere tüm Türksat uydularına anında bağlanabilecek.
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya Halk Buluşması'nda yaptığı konuşmada, belediyelerin kadın hakları, eşit temsil, kadına karşı şiddetin önlenmesi, kadın istihdamının artırılması ve kreşlerin yapılması gibi konularda taahhütte bulunacaklarını söyledi. Ayrıca, tarım sektörünün küçülmesi ve çiftçilerin sorunlarına da değindi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle yaptığı toplantının ardından Kızlaryolu Barajı'nda incelemelerde bulundu. Yumaklı, burada yaptığı açıklamada, son 22 yılda yapılan su ve sulama yatırımlarının toplam tutarının 2,4 trilyon lira olduğunu belirtti. Ayrıca, 2024 yılında yapılacak sulama projeleriyle ilgili yatırımların toplam adedinin 527 olduğunu ve Kızlaryolu Barajı'nın da bu projelerden biri olduğunu ifade etti.
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir araya gelen 15 girişimci kadın, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 'nın sağladığı destekle, yörede üretilen kestanenin katma değerli ürünlere dönüştürüleceği bir tesis kurdu.
Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, binlerce kişiye ekmek kapısı olacak Nazilli 2. Organize Sanayi Bölgesi için yer tespitinin yapıldığını müjdeledi. Nazilli'de 20 bin kişiye istihdam sağlaması öngörülen ve Sümerbank'ın 5 katı büyüklüğünde bir alana kurulacak olan 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin yer tespiti yapıldı.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama'yı makamında ağırladı. Büyükelçi Purnama'ya kentteki fosil sergisi gezdirildi ve Türkiye ile Endonezya arasındaki ticaretin arttırılması hedeflendi.
Tavas Belediye Başkanı Hüseyin İnamlık, ilçe ekonomisine önemli bir katkı sağlayan Deniz Tekstil işletmesini Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ile birlikte ziyaret etti. İki başkan, atölyenin önemine vurgu yaparak çalışanlara kolaylıklar diledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesine ziyarette bulundu. Aydın, AK Parti Gölbaşı Seçim İrtibat Bürosu'nu ve Balkar Beldesi Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.
Kırgızistan'da Toktogul ve Uç-Korgon hidroelektrik santrallerinde yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle enerji tüketimine sınırlama getirildi. Ülkede enerji açığı olduğu için elektrik kullanımı kısıtlanacak ve programlanmış elektrik kesintileri yapılacak. Kırgızistan Cumhurbaşkanı, enerji tesislerindeki sorunlara dikkat çekerek, enerji sektörünü düzeltmek için çalıştıklarını belirtti. Ülkede enerji ihtiyacı her geçen yıl artarken, hidroelektrik santrallerinin eksikliği nedeniyle enerji ithal ediliyor.
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nın (TSO) Karadeniz Bölgesi koordinatörlüğünü yürüttüğü Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Karadeniz Projesi kapsamında Amasya, Tokat, Ordu ve Samsun'da 'Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri' düzenlendi. Seminerlerde dış ticaret konusunda uzman eğitmen Hakan Akın katılımcılarla deneyimlerini paylaştı. AİA Karadeniz Projesi, KOBİ'lerin rekabet güçlerini artırarak yurt dışı pazarlarına açılmalarına destek olmayı amaçlamaktadır.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Bursa'da düzenlenen Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri etkinliği, gençlerin ilgisiyle başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının stantlarında görevlendirilen uzmanlar, gençlere sunulan destekleri anlattı. Etkinlikle gençlerin eğitim, staj, kariyer ve girişimcilik fırsatlarından faydalanmaları amaçlanıyor. Üniversiteli gençler etkinliğe öğrenci kimlikleriyle ücretsiz olarak katılabilecek.
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