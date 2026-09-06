Türksat Model Uydu Yarışması'nda final 15-18 Eylül'de Aksaray'da yapılacak

Türksat AŞ ve TEKNOFEST işbirliğinde düzenlenen "11. Türksat Model Uydu Yarışması"nda tüm elemeleri başarıyla geçen 15 finalist takım, 15-18 Eylül'de Aksaray'daki Hisar Atış Alanı'nda gerçekleştirilecek finalde model uydularını gökyüzüyle buluşturacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre uzay ve havacılık teknolojileri alanında gençlerin yetkinliklerini geliştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 9 ülkeden toplam 302 takım başvurdu.

Hindistan, Malezya, Azerbaycan, Macaristan, Özbekistan, Arnavutluk, Dominik Cumhuriyeti, Sri Lanka ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 28 takımın başvurduğu organizasyonda, ağustosta gerçekleştirilen yeterlilik incelemesi sürecini başarıyla tamamlayan 15 takım finale kalmaya hak kazandı.

Her yıl kendini güncelleyerek öğrencileri uzay teknolojilerinin en zorlu problemleriyle yüzleştiren yarışmanın bu yılki ana konsepti, Stabil İniş Güdümlü Mekanik Aktüatör (SİGMA) olarak belirlendi. Üniversite öğrencilerine teorik bilgilerini gerçek bir uzay projesine dönüştürme ve sistem mühendisliği süreçlerini uçtan uca deneyimleme imkanı sunan yarışmada gençler, bu yıl SİGMA konsepti kapsamında mücadele edecek. SİGMA konsepti, bir sistemdeki tüm bileşenlerin sıfır hatayla ve yüksek görev güvenilirliğiyle çalışma kabiliyetini temsil ediyor.

Mühendis adayları, görev senaryolarını otonom yönetecek

Yarışmada bu yıl takımların, eş eksenli rotor, tek rotorlu veya uçuş sırasında mekanik olarak tetiklenebilen iniş sistemleri üzerinde çalışarak yönelim kontrolü, stabilizasyon ve itki sistemlerine yönelik yenilikçi çözümler geliştirmesi bekleniyor.

Genç mühendis adayları, ayrıca irtifa geçişlerinde aşamalı ayrılma mekanizmaları tasarlayacak, basınç, zaman ve uçuş durumu gibi parametreleri değerlendirerek görev senaryolarını otonom şekilde yönetecek.

Yarışma çerçevesinde gençler, çok modüllü veri aktarım sistemleri ve kriptolu güvenilir haberleşme altyapıları kurarak yüksek irtifa ortamında eş zamanlı takibini de yapacak. Üniversiteli genç mühendis adayları, Türksat Model Uydu Yarışması ile uzayda görev yapan devasa bir haberleşme uydusunun üstlendiği zorlu ve karmaşık görevleri, sadece 20-25 santimetrelik mini uydulara sığdırarak birebir gerçeğe dönüştürecek.

Gençler, uydularını Z.I.R.H'la donatacak

Yarışmanın dikkat çeken görevlerinden biri de "Türksat Z.I.R.H (Zararlı İnterferanslara Karşı Rezistanslı Haberleşme)" olacak.

Türkiye'nin teknolojik bağımsızlık vizyonuna uygun olarak tasarlanan yarışmada gençler, bu yıl gerçek bir uydunun uzayda karşılaşabileceği en zorlu saha şartlarını tecrübe edecek. Bu görev kapsamında öğrencilerin model uydularını elektronik harp ortamlarında karşılaşılabilecek sinyal karıştırma ve dış saldırılara karşı dayanıklı hale getirmeleri hedefleniyor.

Takımlar, haberleşmeyi kesmeye yönelik dış sinyallere karşı uydularını fiziksel koruma yöntemleriyle desteklerken geliştirdikleri yazılımlarla da haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesini sağlamaya çalışacak.

Uydudan IoT cihazına komut gönderilecek

Yarışmadaki bir diğer görev, Uydudan Cihaza Komut (S2D-IOT Telekomut) çerçevesinde yerden model uyduya şifreli komut gönderilecek.

Model uydu, aldığı komutu 500 metre uzaklıktaki bağımsız akıllı cihazların ağ üzerinden birbiriyle haberleşmesini sağlayan Nesnelerin İnterneti (IoT) istasyonuna aktaracak. Böylece, uzaktaki bir makine veya sistemin uzaydan gelen komutla çalıştırılmasını sağlayacak.

"Konum Koruma" görevinde de model uyduların yaklaşık 200 metre irtifada rüzgar ve sarsıntıya rağmen 10 saniye boyunca dengeli şekilde havada asılı kalması ve stabilizasyon kabiliyetlerini ortaya koyması amaçlanıyor.

Şampiyon, 18 Eylül'de belli olacak

Görev analizinden üretime ve test aşamasına kadar kusursuz sistem mühendisliği yaklaşımı istenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın, Hisar Atış Alanı'nda gerçekleşecek final etabı yoğun takvime sahne olacak.

15 Eylül'de uçuşa hazırlık incelemelerinin gerçekleştirileceği "Flight Readiness Review (FRR)" süreci yapılacak. Teknik kontrolleri başarıyla geçen takımlar, 16 ve 17 Eylül'de uçuş etaplarında mücadele edecek.

Yarışmanın son gününde ise uçuş sonrası değerlendirmelerin yapıldığı "Post Flight Review (PFR)" kapsamında yarışmanın kazanan takımları belirlenecek.