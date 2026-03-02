Türkşeker 936 Bin Ton Şeker Üretti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Türkşeker 936 Bin Ton Şeker Üretti

02.03.2026 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkşeker, 14 fabrikasında 936 bin 400 ton kristal şeker üreterek Türkiye'nin ihtiyacını karşıladı.

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 14 şeker fabrikasında 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiğini duyurdu.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada; 166 gün süren kampanya döneminde milyonlarca ton pancar işlendiği, böylece Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı. Kampanya döneminin, 4 Eylül 2025'te Malatya Şeker Fabrikası'nda başlayan üretim süreciyle start aldığı, yaklaşık 166 gün süren üretim maratonunun, 17 Şubat 2026'da Ereğli Şeker Fabrikası'nda yapılan son işlemlerle tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bazı çevrelerde dile getirilen 'Şeker fabrikaları satıldı, üretim durdu' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, devlet bünyesindeki fabrikaların üretime devam ettiği ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade edildi. Kampanya döneminde 6 milyon 840 bin ton pancar işlendiği, 936 bin 400 ton üretilen kristal şeker üretildiği, 300 bin ton elde edilen melas üretildiği, 2 milyon 70 bin ton yaş pancar posası üretildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

TÜRKŞEKER, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkşeker 936 Bin Ton Şeker Üretti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı İsrail 70 bin yedek askeri göreve çağırdı
Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran’da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor Avrupa ağzındaki baklayı çıkardı: İran'da güvenilir bir geçişe acilen ihtiyaç duyuluyor
Ahmet Çakar’dan Galatasaray’ın Fatih Terim’e yaptığı sansür hakkında olay iddia Ahmet Çakar'dan Galatasaray'ın Fatih Terim'e yaptığı sansür hakkında olay iddia
Netanyahu ’’vuruyoruz’’ dedi, Tahran’a bombalar düştü Görüntüler korkunç Netanyahu ''vuruyoruz'' dedi, Tahran'a bombalar düştü! Görüntüler korkunç
Maça dakikalar kala duyuruldu Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak Maça dakikalar kala duyuruldu! Tedesco, Antalyaspor maçında takımının yanında olamayacak
Pakistan’daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21’e yükseldi Pakistan'daki ABD konsolosluğu önünde protesto: Can kaybı 21'e yükseldi

16:26
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir
16:01
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
15:51
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney’i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
Bu yönünü kimse bilmiyordu: Hamaney'i bir de 60 yıllık eşinden dinleyin
14:53
Savaşa katılan Hizbullah’a soğuk duş Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
Savaşa katılan Hizbullah'a soğuk duş! Başbakan askeri faaliyetlerini yasakladı
14:24
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL’ye yükseliyor
Kanun teklifi sunuldu: Bedelli askerlik 417 bin TL'ye yükseliyor
14:16
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD’den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Düşen 3 uçağıyla ilgili ABD'den açıklama: Kuveyt yanlışlıkla vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2026 16:35:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Türkşeker 936 Bin Ton Şeker Üretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.