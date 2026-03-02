Türkşeker 936 Bin Ton Şeker Üretti

TÜRKİYE Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), 14 şeker fabrikasında 936 bin 400 ton kristal şeker üretildiğini duyurdu.

Türkşeker'den yapılan yazılı açıklamada; 166 gün süren kampanya döneminde milyonlarca ton pancar işlendiği, böylece Türkiye'nin şeker ihtiyacının karşılanmasına önemli katkı sağlandığı vurgulandı. Kampanya döneminin, 4 Eylül 2025'te Malatya Şeker Fabrikası'nda başlayan üretim süreciyle start aldığı, yaklaşık 166 gün süren üretim maratonunun, 17 Şubat 2026'da Ereğli Şeker Fabrikası'nda yapılan son işlemlerle tamamlandığı bildirildi. Açıklamada, bazı çevrelerde dile getirilen 'Şeker fabrikaları satıldı, üretim durdu' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, devlet bünyesindeki fabrikaların üretime devam ettiği ve ülke ekonomisine katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade edildi. Kampanya döneminde 6 milyon 840 bin ton pancar işlendiği, 936 bin 400 ton üretilen kristal şeker üretildiği, 300 bin ton elde edilen melas üretildiği, 2 milyon 70 bin ton yaş pancar posası üretildiği bildirildi.