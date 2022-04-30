TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

30.04.2022 10:39
TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kartaloğlu, mesajında, 1 Mayıs'ın emek mücadelesinin simgeleşmiş tarihsel adı olduğunu belirtti.

Çalışanların hakları ve emeklerinin üzerinde titizlikle durulması ve saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Kartaloğlu, iş sağlığı, güvenliği ile çalışma koşullarının iyileştirilmesi konusunda toplumun tüm kesimlerinin birlikte göstereceği gayret ve dayanışmanın önemine işaret etti.

Kartaloğlu, "Emeğin, alın terinin kutsallığını yansıtan bugünün, çalışma barışını güçlendirmesini, dostluk ve dayanışmayı artırmasını, birlik, beraberliğimizi pekiştirmesini diliyorum. Tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

"Tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum"

Ramazan Bayramı dolayısıyla da bir mesaj yayımlayan Kartaloğlu, şunları kaydetti:

"Salgının etkilerinin azalmasıyla bu bayram ailelerimizle, sevdiklerimizle özgürce birlikte olmanın mutluluğunu yaşayacağız. Bayramın, sevginin, saygının yinelendiği, gelecek umutlarının yeşerdiği günlerin habercisi olmasını arzu ediyorum. Ramazan Bayramı'nın ulusumuza, ülkemize, dünyamıza ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur getirmesini diliyorum."

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Ramazan Bayramı, 1 Mayıs, TÜRMOB, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan '1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRMOB Başkanı Kartaloğlu'ndan "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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