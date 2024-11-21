TÜRMOB'dan Deprem Bölgesi İçin Mücbir Sebep Talebi

Ekonomi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, deprem bölgesi için 30 Kasım'da sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmasını talep etti.

Kartaloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem bölgesi için ilan edilen mücbir sebep halinin 30 Kasım'da sona erecek olmasının bölge halkı ve meslek mensupları üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını ifade etti.

Bölgede mücbir sebep halinin uzatılmasının zorunlu olduğunu aktaran Kartaloğlu, "2011'de Van'da meydana gelen deprem sonrası 5 yıl boyunca mücbir sebep ilan edilmişti, benzer bir uygulama burada da hayata geçirilmelidir. Destekler yalnızca 3-5 aylık kısa sürelerle tekrarlanmak yerine daha uzun vadeli, bölgenin gerçek ihtiyaçlarını karşılayan bir şekilde planlanmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kartaloğlu, deprem bölgesinde yalnızca mücbir sebep halinin uzatılmasının da yeterli olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bölgede kalıcı ve etkili desteklere ihtiyaç duyulmaktadır. Bölgeyi tekrar ayağa kaldırmak için altyapı yatırımlarından ekonomik desteklere kadar geniş çaplı ve kalıcı çözümlere ihtiyaç var. Aksi halde bölgede toparlanma süreci daha da uzayacaktır. TÜRMOB olarak deprem bölgesinde hem meslektaşlarımızın hem de vatandaşlarımızın karşılaştığı zorlukların takipçisiyiz."