TÜRSAB, Sri Lanka Destinasyon Tanıtım Etkinliği düzenledi

Ekonomi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) ev sahipliğinde, "Sri Lanka Destinasyon Tanıtım Etkinliği" düzenlendi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, TÜRSAB, farklı kültürler arasındaki iletişimi ve toplumlar arası dostluğu geliştirmek, başka ülkeler ile Türkiye arasındaki turizm hareketlerini canlandırmak amacıyla yaptığı çalışmalara devam ediyor.

TÜRSAB'ın ev sahipliğinde, Sri Lanka Büyükelçiliği ve Jazeera Airways işbirliği ile "Sri Lanka Destinasyon Tanıtım Etkinliği" TÜRSAB Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğe, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, TÜRSAB Yönetim Kurulu üyeleri, Disiplin Kurulu üyesi ile BTK ve İhtisas başkanlarından oluşan TÜRSAB Heyetinin yanı sıra Sri Lanka Ankara Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake, Sri Lanka Inbound Tur Operatörleri Birliği Başkan Yardımcısı Nalin Jayasundera, Sri Lanka İstanbul Fahri Konsolosu Aydın Özü, Jazeera Airways Türkiye Satış Müdürü Arda İçil, seyahat acentesi temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

"Sri Lanka'nın turizmden hak ettiği payı almasını temenni ediyorum"

Açıklamada etkinlikteki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Başkan Yardımcısı Davut Günaydın, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin ticari ve dostluk bağlarını geliştirdiğini belirterek, "Dostane ilişkilerin devam etmesi turizm hareketlerine de olumlu yansıyor. Bu ve benzeri etkinliklerin her iki ülke vatandaşlarının merak ve keşif duygusunu artıracağını ve karşılıklı seyahatlerin artacağına inanıyorum."ifadelerini kullandı.

Günaydın, Sri Lanka'nın her açıdan çok özel bir destinasyon olduğunu aktararak,"Adanın etrafını saran turkuaz sahilleri, cennet doğası, yemekleri ve geçmişten günümüze kadar ayakta kalan eşsiz kültürel mirasıyla turizm açısından son derece güzel bir seçenek oluşturuyor. UNESCO Dünya Miras listesine giren 8 eseriyle Sri Lanka, Hint Okyanusu'nun İncisi olmaya devam ediyor. Turizm sektörüne kapısını sonuna kadar açan Sri Lanka'nın turizmden hak ettiği payı almasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Sri Lanka'da küçük bir yerde bile her şeyi deneyimleyebilirsiniz"

Sri Lanka Büyükelçisi Saranya Hasanthi Urugodawatte Dissanayake ise Sri Lanka'nın turizm potansiyelini tanıtmak üzere yaptığı sunumda, ülkenin coğrafyası, iklimi, doğal ve kültürel zenginlikleri hakkında katılımcılarla detaylı bilgiler paylaştı.

Sri Lanka doğasındaki çeşitliliğin turistler için önemli bir deneyim olduğuna dikkati çeken Dissanayake, şunları kaydetti:

"Sri Lanka'da gezdiğiniz zaman kısa mesafede farklı ağaçlar görüyorsunuz, doğanın değişimini görüyorsunuz. Bu özel bir şey aslında. Farklı bir deneyim arıyorsanız bunun Türk insanı için önemli olacağını düşünüyorum. Bir turist olarak gittiğinizde farklı tecrübeler edinmek istersiniz. Sri Lanka'da küçük bir yerde bile her şeyi deneyimleyebilirsiniz. Ülkemizi tanıtırken 'Daha fazlası için geri geleceksiniz' mottomuzu kullanıyoruz."