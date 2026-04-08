TÜRSAB\'tan Batman ve Şırnak\'a Turizm Atağı

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), turizmi Türkiye'nin her şehrine ve yılın 12 ayına yaymak amacıyla başlattığı "Turizm Yüzyılı"nın ikinci etabında Batman ve Şırnak'a gidecek.

TÜRSAB, Turizm Yüzyılı'nın ikinci etabını, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirecek. Batman ve Şırnak'ta turizmin gelişimini hedefleyen projenin liderliğini Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin üstlenecek.

Çalışma kapsamında TÜRSAB, 3-8 Mayıs tarihlerinde Gaziantep Belediyesi mentörlüğünde Batman-Şırnak illerine giderek arama konferansı ve basın lansmanı gerçekleştirecek. Seyahat acentelerinin katılımıyla bölgede düzenlenecek konferans ve gezilerde, Batman ve Şırnak'ın turizm değerleri öne çıkarılacak.

Etaba ilişkin detaylar, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın katılımıyla Antalya'da gerçekleştirilen basın toplantısında kamuoyuyla paylaşıldı.

Toplantıda Şahin, TÜRSAB'ın hayata geçirdiği Turizm Yüzyılı'nın çok güzel bir tanımlama olduğuna işaret ederek, turizm sektörünün Güneydoğu bölgesi açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Dünyanın kaotik bir süreçten geçtiğinin ve bu süreçte iç barışın çok önemli olduğunun altını çizen Şahin, "Güneydoğu'nun bir evladı olarak, kendi bastığımız toprağın ne kadar kıymetli olduğunu biliyorum. 'Terörsüz Türkiye' çalışması, ülkemiz için çok büyük bir fırsat." dedi.

Şahin, Güneydoğu Anadolu şehirlerinin sahip olduğu doğal güzelliklere ve kültürel değerlere dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kültür turizminde bizim önümüzde çok muhteşem bir fırsat var. İnanç destinasyonu olarak da büyük fırsat var. Bölgede çok görkemli dağlar var. Bugüne kadar hep ağıtlarda adı geçmiş. Bunu telafi ederek, bu değerleri bir zenginliğe dönüştürmeliyiz. Güneydoğu'yu doğa turizmi, kültür ve gastronomiyle birleştirdiğimizde muhteşem bir potansiyel çıkıyor. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettik ve bize 'Mutlaka yapın.' dedi. Terörsüz Türkiye'ye ihtiyacımız var. İnsanların kendi şehirlerini tanımaya, diğer şehirlerdeki insanların buraları görmeye ihtiyacı var."

Açıklamaların ardından basından gelen soruları yanıtlayan Şahin, bölgeyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Bu şehirlerimizde Gaziantep modelini uygulayacağız. Batman ve Şırnak çok gelişmiş durumda. Yeni Şırnak, yeni Batman oluşmuş. Olağanüstü bir yapılaşma var, müzeler yapılmış. Olağanüstü bir çeşitlilik var. Hasankeyf'e uzun süredir gitmemişsinizdir. Buraların, sizin gözünüzden dünyaya tanıtılması lazım. İnanılmaz bir kaynak. Batman ve Şırnak ilk hat olacak. İkinci hattımız Diyarbakır olacak."

"Türkiye'de ciddi bir ürün zenginliği var"

Firuz Bağlıkaya da Türkiye'nin her yerinde çok sayıda turizm varlığı ve değeri, ciddi bir ürün zenginliği bulunmasına rağmen turizm hareketleri için sadece 4 şehre odaklanıldığına dikkati çekti.

Bu durumu sürdürülebilir bulmadıklarını vurgulayan Bağlıkaya, "Turizm hareketlerinin diğer şehirlerimize de dengeli bir şekilde yayılması önemli. Şu anda İspanya'nın bilmediğimiz bir şehri yok. Ama bizim bilinmeyen çok değerimiz var. O nedenle amacımız turizmi ülke geneline ve 12 aya yaymak. Bu projeye verdiği destek ve gösterdiği liderlikten dolayı Sayın Fatma Şahin'e çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Turizm Yüzyılı'nın Burdur ayağına da değinen Bağlıkaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Burdur'da temel hedefimiz tarihi ve kültürel değerlerimizi tekrardan hatırlatmaktı. Seyahat acenteleriyle Burdur'u ziyaret ettik. Sonrasında Burdur, tur operatörlerinin programlarına girdi. Salda Gölü üzerinde balon turları yapıldı. Burdur'da çok başarılı olduğumuzu söyleyebiliriz. Oradaki belediyeden, üniversiteden, esnaftan teşekkürler aldık. İç turizm olacak ki yabancı turist gelsin. Gittiğimiz yerle ilgili bir farkındalık yaratmayı hedefledik."

"Hasankeyf'in tarihi dokusu korundu"

Basın toplantısına katılan Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak ise uzun süredir katıldıkları her platformda Hasankeyf'in sular altında kalmadığını vurguladıklarını ifade etti.

Hasankeyf'te bulunan 7 eserin tamamının zarar görmeden yeni yerine konumlandırıldığını kaydeden İmrak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Eserler yeni yeri Arkeopark'ta dört yüz dönümlük alana konumlandırıldı. Hasankeyf ören yeri bir, iki ve üçüncü etap olarak bölüştürüldü. 12 bin yıllık tarih orada bozulmadan duruyor. Bu bölgeyi çok güzel bir müze haline getirdik. Hasankeyf'te 3 bin mağara duruyor. Hasankeyf'te tekneyle tarihi turlar gerçekleştirebiliyoruz. Gece ışıklandırmasıyla Hasankeyf'imiz misafirlerini ağırlamaya hazır."