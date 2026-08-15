Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi - Son Dakika
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Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi

Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi
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Hatay'da turunçgil hasadı ve kalitesini artırma amaçlı eğitim toplantısı düzenlendi.

Hatay'da turunçgil üretiminde ürün kalitesinin artırılması ve hasat ile hasat sonrası dönemde yaşanabilecek kayıpların azaltılması amacıyla "Turunçgillerde Hasat: Doğru Hasat Uygulamaları" konulu eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katılımıyla düzenlenen toplantıya sektör temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Toplantıda turunçgil üretiminde doğru hasat tekniklerinin uygulanmasının ürün kalitesi ve verimliliği açısından önemi ele alındı. Hasat ve hasat sonrası süreçlerde oluşabilecek kalite ve ürün kayıplarının en aza indirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Üreticilerin bilgi ve farkındalıklarının artırılmasının hedeflendiği toplantıda, kaliteli ve verimli bir üretim süreci için doğru hasat uygulamalarının yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Hatay, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Turunçgillerde Doğru Hasat Eğitimi - Son Dakika

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