TUSAF'tan Un Sanayisi Toplantısı

Ekonomi

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) tarafından 18-20 Ekim'de Antalya'da "Genişletilmiş Sektör Toplantısı" düzenlenecek.

Anadolu Un Sanayicileri Derneği ve Dicle Un Sanayicileri Derneği ev sahipliğinde "Hasat Sonrası Hububat Piyasaları ve Sektörel Yansımalar" temasıyla gerçekleştirilecek toplantı, sektör paydaşlarını bir araya getirecek.

TUSAF Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, un sanayisinin geleceğini belirlemek adına toplantının önemli olduğunu belirtti.

Devletin desteği, yenilikçi çalışmalar ve ürün kalitesi sayesinde Türkiye un sanayicilerinin son 10 yıldır dünya ihracatında önemli paya sahip olduğunu belirten Tezcan, toplantıda değerlendirilecek konularla sektöre katkıda bulunacaklarını kaydetti.

Toplantıda, hasat sonrası sektör analizi ve dış ticaret tedbirleri, dezenformasyonla mücadele, yeşil iletişim, tarımsal ürün ve vadeli işlem piyasaları konularında oturumlar yapılacak.????