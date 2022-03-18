TUSAŞ havacılık ve uzay alanındaki platformlarını Katar DIMDEX Fuarı'nda sergileyecek - Son Dakika

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), körfez ülkeleri arasında önemli bir yer tutan Katar'da 21- 23 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan DİMDEX 2022 Fuarı'na katılacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Katar'da gerçekleşecek olan DIMDEX 2022 Fuarı'na katılarak, yeni iş birlikleri ve yeni nesil iş modelleri için heyetlerle bir araya gelecek. Fuarda GÖKBEY ve HÜRKUŞ platformlarının tam boy modelleri ile TUSAŞ tarafından geliştirilen diğer platformların maketleri de stantlarda sergilenecek. Stantta TUSAŞ'ın IDEF 2021'de sergilediği GÖKTÜRK-2 modeli de yer alacak. Havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak üniversite sanayii iş birlikleri de gerçekleştirmeyi hedefleyen TUSAŞ, bu kapsamda Katar Üniversitesi ile uluslararası staj programı ve üniversite sanayii iş birlikleri konularını da kapsayan bir protokole imza atacak.

"Dünyanın her yerinde ofisleri olan, güneşi batmayan bir şirket olma yönünde kararlıyız"

TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, fuarla ilgili, "Katar'da hem havacılık hem de uzay alanındaki kabiliyetlerimizi standımızı ziyaret edecek olan heyetlerle paylaşacak olmanın heyecanı içindeyiz. Platformlarımızı sergileyecek olmanın yanında, havacılık alanında iki ülkenin akademik gelişimine de katkı sunacak bir protokol imzalayacağız. Gençlerin mühendislik alanında eğitim almaları için farkındalığın artırılmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz. Dünyanın her yerinde ofisleri olan, güneşi batmayan bir şirket olma yönünde kararlıyız ve bu yönde çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA