TUSAŞ, Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi ile iş birliği yapacak

Akademik anlamda stratejik çalışmalarını sürdüren Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi (National Aerospace University- Kharkiv Avation Institute) ile eğitim ve araştırma alanlarında iş birliği yapacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu anlaşma TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesi Karkov Havacılık Enstitüsü Rektörü Prof. Dr. Mykola Nechyporyuk arasında imzalandı.

TUSAŞ, anlaşma kapsamında Ukrayna Ulusal Havacılık Üniversitesinin itki ve aviyonik alanlarındaki tecrübesinden faydalanmayı hedefliyor.

Anlaşmayla, üniversite bünyesindeki akademisyenlerin havacılık alanında gerçekleştirdiği yetkin akademik çalışmalarla yeni projeler geliştirilmesine olanak sağlanacak.

İş birliği kapsamında, uzun ve kısa dönem akademik eğitimler, yüksek lisans ve doktora programları gerçekleştirilecek.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, anlaşmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Havacılık alanında bilgi paylaşımı için uluslararası çalışmalarımızı artırmaya devam ediyoruz. Akademik çalışmalar başta olmak üzere mühendislik faaliyetleri kapsamında Ukrayna'nın önde gelen havacılık üniversitesi ile yaptığımız iş birliği, şirketimizin akademik anlamda uluslararası proje geliştirme envanterini de güçlü hale getirecek." ifadelerini kullandı.