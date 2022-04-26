TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz

26.04.2022 00:12

Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücretin yıl ortasında yeniden yükseltilmesi tartışmaları hakkında konuştu. Ücret artışına sıcak baktıklarını belirten Turan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kamuoyunda asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam geleceği beklentisi oluşmuştu. Ancak geçtiğimiz haftalarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücrette enflasyona uygun güncelleme gündemde yok. Popülist taleplere kaymamamız lazım, biz gerçekçiyiz" ifadelerini kullanarak zam beklentilerine kapıyı kapatmıştı.

TÜSİAD ARTIŞA DESTEK VERDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, konuk olduğu BloombergHT yayınında asgari ücrete dair açıklamalarda bulunarak asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YETENEK HAVUZUNU KAYBETMEMELİ"

Gençlerin yurt dışına gitmesiyle ilgili Turan, "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN YAPILMALI, HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamalarının devamında asgari ücret tartışmalarına yönelik olarak Turan, "Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.

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Son Dakika Ekonomi TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan asgari ücret açıklaması: Gereken yapılmalı, hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz - Son Dakika
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