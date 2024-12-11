Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), yarın gerçekleştirilecek Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı öncesinde, resepsiyon düzenledi.
Sheraton Ankara Hotel'de düzenlenen resepsiyona, TÜSİAD üyeleri, milletvekilleri, siyasetçiler, iş insanları, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, büyükelçiler, basın mensupları ve diğer davetliler katıldı.
Davetlileri salona gelişlerinde, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras karşıladı.
Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı yarın Turan ve Aras'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.
Son Dakika › Ekonomi › TÜSİAD'dan Yüksek İstişare Öncesi Resepsiyon - Son Dakika
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