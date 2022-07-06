TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı - Son Dakika
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TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı

06.07.2022 17:31
TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 5 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneğinin (TÜSİAD) sanayinin dönüşümüne destek sağlamak amacıyla 5 yıldır yürüttüğü TÜSİAD Sanayide Dijital Dönüşüm (TÜSİAD SD2) Programı'nın 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, törenin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masa Eş Başkanı Başkanı Perihan İnci yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orhan Turan, 2018 yılından bu yana iş dünyasının dijital dönüşüm yolculuğunda arz ve talep tarafının buluşmasına ve birlikte üretmelerine katalizör olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"TÜSİAD SD2 teknoloji kullanıcısı şirketlerimize ihtiyaçları ve sorunları için çözüm bulabildikleri bir kanal oluyor. KOBİ ölçeğindeki teknoloji tedarikçilerimize ise geliştirdikleri dijital çözümlerinin müşteri doğrulaması ve ticarileşmesi için fırsat sunuyor. Dijital ekonomi ekosistemine azami katkıyı sağlamak hedefiyle ve geçmiş 5 yıldaki edinimlerimizle programın kendi dinamik dönüşümü yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede geliştirdiğimiz TÜSİAD SD2 Dijital Platformu paydaşlarımıza 7/24 erişim ve görünürlük fırsatı sağlarken, kullanım senaryoları kütüphanesi işlevi de görüyor. Başarı Hikayeleri töreni ile açıklanan çözümler de ilham verici yeni örnekler olarak bu kütüphanemizi daha da zenginleştirecek.

İş dünyasının ihtiyaçlarına daha geniş bir perspektifte cevap verebilmek amacıyla programın kapsayıcılığını geliştirme yönünde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemde dijital dönüşüm danışmanları ve kurumsal yatırımcılar da platformda yer alabilecek. Oluşturulan bu yapının sadece program paydaşlarına değil, ülkemiz inovasyon ekosistemine ve ulusal ölçekteki dijital dönüşüm sürecine de kıymetli katkılar yaptığına inanıyorum."

Saha güvenliği, veri ambarı geliştirilmesi, siber güvenlik, e-ticaret uygulaması, akustik analiz konularında projeler paylaşıldı

TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri töreninde, saha güvenliği, veri ambarı geliştirilmesi, siber güvenlik, e-ticaret uygulaması, akustik analiz konularında projeler paylaşıldı.

5. çağrı dönemi tamamlanan TÜSİAD SD2 Programı'nın TÜSİAD SD2 Başarı Hikayeleri töreninde başarı kategorileri şöyle belirlendi:

"Borusan Lojistik & Selvi Teknoloji-Rampa Saha Güvenlik Projesi-Yaygınlaşma Potansiyeli, Ekoten & B2Metric-Makine Öğrenmesi Duyarlı Veri Ambarı Geliştirilmesi-Sektörel Dönüşüm Potansiyeli, Organik Kimya & Cyberwise-OT Network Siber Güvenlik-Sektörel Dönüşüm Potansiyeli, Pınar Online & Basefy-Eticaret Uygulamasında Teknik Geliştirme- Ticarileşme Potansiyeli, Teksan & Metapax & Miltron-Tanklarda Akustik Analiz ile Kaçak Tespiti Yapılması-Katma Değer.

Özel Başarı Kategorileri: Ekoten & B2Metric-SAP Özel Başarı Kategorisi, Organik Kimya & Cyberwise-Lenovo Özel Başarı Kategorisi."

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜSİAD SD2 5. Çağrı Dönemi Başarı Hikayeleri açıklandı - Son Dakika

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