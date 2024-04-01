Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), "Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız." açıklamasında bulundu.
TÜSİAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
Demokrasinin temel unsurlarından yerel yönetim seçimlerinin geride bırakıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Görevlerine başlayacak belediye başkanlarımızı ve yerel yöneticilerimizi kutluyoruz. Yerel yönetimlere kentlerde tüm vatandaşlarımız için yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, iyi yönetişim ve etkin hizmet sunumuna yönelik çalışmalarında başarılar diliyoruz. Başta afet yönetimi olmak üzere tüm konularda merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında işbirliğinin güçlendiği bir dönem olmasını temenni ediyoruz. Yerel seçimlerin ardından ekonomimizi, demokrasimizi ve hukuk sistemimizi güçlendirecek yapısal reformlara hızla odaklanarak daha gelişmiş, saygın, adil ve çevreci Türkiye hedefine ulaşmak üzere el birliğiyle çalışmalıyız."
Son Dakika › Ekonomi › TÜSİAD: Yerel seçimlerin ardından yapısal reformlara odaklanmalıyız - Son Dakika
Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Adana'dan Rusya'ya ihracat yapan tüccarlara 'Rusya Federasyonu Taze Meyve Sebze İhracatı Uygulama Talimatı' kapsamında eğitim verdi. Eğitimde, ihracatçı firmaların Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı istihdam etmesi gerektiği vurgulandı.
CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, dış ticaret açığında iyileşme yaşanan Ocak-Şubat döneminde ithalatın dağılımının ekonomi için alarm verdiğini belirtti. İthal malda artış devam ederken hammadde ithalatının gerilemesi, ekonomide beklenen durgunluğun habercisi olabilir. Tüketim mallarının ithalatı yüzde 20 artarken, sanayi için işlem gören ara malı ithalatı yüzde 36 geriledi.
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Nermin Ürgen, kiraladığı dükkanla ev hanımlarına el işi ürünlerini pazarlama imkanı sunuyor. Ürgen, ürünleri İstanbul'daki toptancılara satarak mahalledeki kadınların aile bütçesine katkı sağlamasına yardımcı oluyor. Dükkan, aynı zamanda kadınlar için bir terapi merkezi gibi işlev görüyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, 31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanması dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bıyık, seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için emeği geçenlere teşekkür etti ve seçilen yerel yöneticilere başarılar diledi.
Başmakçı ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda satışı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen koşulları, ürün ve malzemelerin saklama koşulları kontrol edildi.
Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin demokratik olgunlukla gerçekleştiğini ve milletin iradesini sandığa yansıttığını belirterek, 'Seçim sonuçları vatana ve millete hayırlı, uğurlu olsun. Şimdi önümüzde seçimsiz 4 yılı aşkın bir süre var. Bu süreyi iyi değerlendirerek enflasyon başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması ve yapısal reformların hayata geçirilmesine odaklanmamız gerekiyor' dedi.
31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimde CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56,58 oy oranıyla birinci sırada yer aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,62'lik oranla ikinci sırada yer aldı. Beşikçioğlu, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından 'Teşekkürler Ankara' şeklinde bir paylaşım yaptı. Ayrıca Beşikçioğlu, geçtiğimiz günlerde mal varlığını açıklamıştı.
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