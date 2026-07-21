TÜVTÜRK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

TÜVTÜRK, araç sahiplerini resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç muayene randevuları yalnızca resmi kanallar üzerinden ve ücretsiz olarak alınabiliyor.

Araç sahipleri randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz oluşturabiliyor.

Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Şirket, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla işbirliği bulunmuyor.