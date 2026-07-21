TÜVTÜRK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜVTÜRK'ten Dolandırıcılık Uyarısı

21.07.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜVTÜRK, araç muayene randevu işlemlerinin yalnızca resmi kanallardan yapılması gerektiğini belirtti.

TÜVTÜRK, araç sahiplerini resmi olmayan internet siteleri ve farklı platformlar üzerinden sunulan yanıltıcı hizmetlere karşı uyarıda bulundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, araç muayene randevuları yalnızca resmi kanallar üzerinden ve ücretsiz olarak alınabiliyor.

Araç sahipleri randevularını TÜVTÜRK'ün resmi internet sitesi, çağrı merkezi, istasyon kioskları veya e-Devlet Kapısı üzerinden ücretsiz oluşturabiliyor.

Araç sahiplerinin işlem yapmadan önce kullandıkları internet adresini ve başvurdukları iletişim kanalını kontrol etmeleri önem taşıyor.

Şirket, araç muayene randevusu veya muayene ücreti adı altında telefon, SMS, e-posta ya da farklı dijital platformlar üzerinden iletilen ödeme taleplerine itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Bu tür girişimlerle karşılaşılması halinde ise durumun TÜVTÜRK'e veya ilgili yetkili makamlara bildirilmesi önem taşıyor.

Türkiye genelinde 219 sabit, 7 motosiklet, 75 gezici ve 19 gezici traktör istasyonu bulunan TÜVTÜRK'ün araç muayene randevu hizmetine ilişkin başka herhangi bir platformla işbirliği bulunmuyor.

Kaynak: AA

Dolandırıcılık, Otomobil, 3. Sayfa, Ekonomi, TÜVTÜRK, Ulaşım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜVTÜRK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu Temmuz sıcağından kaçanların adresi Mereto Dağı oldu
Siverek’te Kız Kardeşler Boğuldu Siverek'te Kız Kardeşler Boğuldu
İran’ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti İran'ın Hürmüzgan eyaletinde bir evde çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti
Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı Akaryakıt istasyonunda kedinin saldırdığı kargayı görevli kurtardı
Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü Yoldan geçen TIR sürücüsü fark etti, 22 kişilik aile faciadan döndü
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz

17:01
Özgür Özel’in yeni parti ilanına Gürsel Tekin’den ilk yorum
Özgür Özel'in yeni parti ilanına Gürsel Tekin'den ilk yorum
16:48
Görüntüler İstanbul’un yanı başından Her yeri istila ettiler
Görüntüler İstanbul'un yanı başından! Her yeri istila ettiler
16:26
Özgür Özel’in yeni parti açıklaması sonrası CHP’den ilk milletvekili istifası
Özgür Özel'in yeni parti açıklaması sonrası CHP'den ilk milletvekili istifası
15:46
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
Pezeşkiyan duyurdu: Hamaney talimat verdi, yeni dönem başlıyor
15:46
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
Kahramanmaraş okul saldırganının babası ve annesi için iddianame hazırlandı
15:06
İşte YKS’de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
İşte YKS'de 5 şampiyon çıkaran 2 okul
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2026 17:30:35. #7.12#
SON DAKİKA: TÜVTÜRK'ten Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.