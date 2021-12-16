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Tuzlaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika

Tuzlaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

16.12.2021 13:50
Tuzlaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 16 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Tuzlaspor'un TUZLA Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen, 16 Aralık Perşembe günü saat 13.00'te Tuzlaspor'un TUZLA Token'ını arz edeceğini duyurdu.

Bitexen, TUZLA Token ön satışını başlatıyor. Serbest piyasada fiyatlanan taraftar token TUZLA Token'ın ön satışı, 12 ay kilitli ve kilitsiz seçenekleriyle Dijital Varlık Alım-Satım Platformu Bitexen'de gerçekleştirilecek.

"FUTBOL VE KRİPTO DÜNYASINI BİRLEŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ön satışla ilgili görüşlerini dile getiren Bitexen Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Cenk Erdem, "Tuzlaspor ile TUZLA Token'ı arz etmekten mutluyuz. Bitexen olarak Tuzlaspor taraftarlarının ve Tuzlaspor Kulübü'nün taraftar token'lara gösterdikleri büyük ilgi ve teveccühleri için teşekkür ederiz. Türkiye'nin en geniş ürün yelpazesine ve işlem çeşitliliğine sahip Bitexen olarak, futbol ve kripto dünyasını birleştirmeye ve gelişmeye devam edeceğiz" dedi.


Tuzlaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor

Tuzlaspor, Kripto, Aralık, token, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Tuzlaspor'un Token arzı Bitexen'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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