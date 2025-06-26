tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek - Son Dakika
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Ekonomi

tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek

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tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum\'u bu başarısı için kutlamak gerek
26.06.2025 20:46
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tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum\'u bu başarısı için kutlamak gerek
Haber Videosu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğinin müjdesini duyurmuştu. Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par, "Konut meselesi siyaset üstü bir mesele. Murat Kurum hem deprem bölgesinde hem de İstanbul'da ciddi gayret gösteriyor. Kurum'u bu konuda kutlamak istiyorum" dedi.

Dar ve orta gelirli vatandaşlar için 81 ilde açıklanan Sosyal Konut Projesinin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da kiralık konut projelerinin hayata geçirileceğinin müjdesini duyurmuştu.

"SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

Konuya ilişkin tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par şu yorumu yaptı:, " Türkiye'de iktidar ve muhalefet arasındaki her türlü çekişmeden bahsederiz ama konut meselesi siyaset üstü bir mesele. Kiralar çok yüksek, enflasyona etkisi de çok fazla.

"MURAT KURUM'U KUTLAMAK GEREK"

Devletin sosyal konut projelerini yapıp bunu uygun fiyat ile vatandaşa kiralaması bence çok yerinde bir çözüm. Şahsen Murat Kurum'u bu konuda kutlamak istiyorum. Böylelikle diğer kiralar da düşer inşallah hızlıca hayata geçirebilirler.

"BAKANLIK TARİHİNDE EN ÇOK BU DÖNEM YAPILMIŞ"

Konut meselesini ben çok siyaset üstü bir konu olarak görüyorum. Murat Kurum hem deprem bölgesinde hem de İstanbul'da ciddi gayret gösteriyor. Hakkını teslim etmek gerekiyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarihinde en çok sosyal konut bu dönemde yapılmış ve deprem bölgesinde de yıl sonuna kadar 450 bine yakın daire teslim edilecekler. Murat Kurum'un bu konuda gerçek bir tebriği hak ettiğini düşünüyorum."

İklim Değişikliği, Murat Kurum, Kübra Par, İstanbul, Ekonomi, Siyaset, Deprem, Gündem, Emlak, Yaşam, tv100, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi tv100 Ana Haber sunucusu Kübra Par: Murat Kurum'u bu başarısı için kutlamak gerek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Tansel Pınar:
    Evet doğru kutlamak gerek peki bu ülkenin yarınlarını yok ettikleri için ne demek lazım Kendileri ejder meyveleri yerken bu halkın köle gibi çalışmasının sebebi olan bu zihniyeti ne yapmak lazım bu hayat pahalılığının sebebi olanları bize hayatı zindan edenleri ne yapmak lazım Kübra hanım 79 59 Yanıtla
  • 220198:
    akp nin bu konuda ki yanlisi propagandasini reklamini iyi yapamiyor,deprem oncesi hatayda lutfu savasin kentsel donusume gitmemesi insanlari ikna ettigi mahallede 12 bin can gitti ne ugruna akp oy almasin diye izmir istanbulda aynisini yaptilar..raki bira icmekten beyinleri arpa tutanlari gelde ikna et 46 48 Yanıtla
  • Mahmut EFE:
    Poşete zam geldi kutlamam. 20 17 Yanıtla
  • Oğuz Kuru:
    ilk Evim ilk arsa İstanbul daha belli olmadı 17 3 Yanıtla
  • Halis demir:
    BELEDİYELERİ TALAN EDİP SOYANLAR BU İŞLERDEN ANLAMAZ ONLARIN DERDİ DOLU KASALAR 5 5 Yanıtla
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