TVF, petrokimya projesine finansman ve tecrübe sağlayacak ortaklarla görüşüyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi AŞ Genel Müdürü Salim Arda Ermut, petrokimya projesine finansman ve tecrübesiyle katkı sağlayacak ortaklarla görüştüklerini belirtti.
Ermut, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TVF Yönetim Anonim Şirketi ile TVF'nin 2022 Yılı Mali Tabloları ve Faaliyetleri ile İlgili Denetim Raporlarının Sunulduğuna Dair Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'nin görüşmelerinde, milletvekillerinin sorularını cevapladı.
Türkiye Varlık Fonu'nun finansmanını sadece yatırımlar için kullandığını, devletin bütçesini fonlama misyonunun bulunmadığını söyleyen Ermut, "Denetim sürecinin yapısı, yönetim kurulunun atanması, bunların pozisyonlarıyla ilgili dünyadaki örneklere baktığımızda, Singapur ve Kazakistan gibi başka ülkelerin benzer varlık fonlarında da devlet başkanının, başbakan ya da deneyimli bazı önemli politikacıların Varlık Fonu yönetiminde yer aldığını görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Bağımsız denetim süreçleriyle ilgili soruya yanıt veren Ermut, birden fazla farklı bağımsız denetim firmasının süreçte yer aldığını; uluslararası kabul görmüş denetim firmalarıyla anlaşıldığını belirtti. Kurumların denetlenmesine yönelik açıklamalarda da bulunan Ermut, şöyle devam etti:
"Satın alma yoluyla bünyemize kattığımız şirketler Sayıştay denetimine tabii değillerdi. Bu şirketlerin özel sektörde, eşit şartlarda faaliyetlerine devam edebilmeleri ve piyasanın diğer aktörleriyle rekabet edebilmeleri adına satın alma öncesi durumları korunuyor. Bunlar arasında Turkcell, Türk Telekom sayılabilir. Bir kısmı da devredilmeden önce yine Sayıştay denetimine tabii değildi. Mevcut durumu muhafaza edildi."
Türkiye Maden ve MTA birbirlerini tamamlayıcı şekilde çalışıyor
"Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğüne (MTA) rağmen neden Türkiye Maden Sanayi ve Ticaret AŞ'nin kurulduğuna" ilişkin soruya Ermut, "Maden AŞ kamu adına hareket ediyor. MTA'dan elde ettiği verilere göre çalışmalarını yoğunlaştırıp, oradaki değeri ortaya koyan şirket mantığıyla çalışan bir yapı. Aslında yetki ve sorumlulukları farklılaşmış oluyor. Birbirlerini tamamlayıcı ve uyumlu şekilde çalışıyorlar" cevabını verdi.
Ermut, ithalatı azaltmak ve stratejik yatırımlara katkı sağlamak için Petrokimya Projesi sürecine TVF'nin dahil olduğunu ifade ederek, "Projeye hem finansmanı hem de firma tecrübesiyle katkı sağlayacak, büyük ihtimal yabancı ortakla hareket edilmesi noktasında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Özellikle bizim gibi muadil varlık fonlarının şirketleri ve yine bu konulardaki uzman ülkelerin ve ham madde avantajına sahip ülkelerin ilgili şirketleriyle görüşüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Bu projeyi uluslararası doğrudan yatırımlar açısından fırsat olarak kullanılıp, Türkiye'nin önemli ihtiyacının giderilmesinde de adım atacaklarını dile getiren Ermut, "Şu anda projenin şekillenme aşamasında önemli bir kavşaktayız." dedi.
Yaklaşık 111,7 milyar lira ilave güçlendirme yapıldı
Sermaye artışının neden yapıldığına ilişkin soruya Ermut, "Bankaların piyasalardaki dalgalanmalar karşısında daha güçlü hale gelmesi amacıyla yaklaşık 111,7 milyar lira ilave güçlendirme yapıldı. Pandemi ve sonrası etkilerin bankacılık sistemini ve genel itibariyle finansal sistemi zorladığı bir dönem olduğu için risk oluşmaması adına TVF de üzerine düşen görevi yaptı. Sermaye artışı sonrası kaynakların nasıl kullandığıyla ilgili TVF kamu bankalarının kredi verme politikalarına müdahale etmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.
TVF'nin belli bakanlıklara bağlı olan bazı şirketlerin yönetimine dahli olmadığını ifade eden Ermut, Fon'un danışmanlık ve rehberlik veren bir yapı olarak konumlandırıldığını söyledi.
Türkiye Varlık Fonuyla ilgili kanundaki muafiyet ve istisnalara ilişkin soruya Ermut, "TVF, ulusal varlık fonudur. Kamunun yatırım kolu olduğundan stratejik bazı projelere yatırım yaptığı, bundan dolayı bazı istisnaların sağlandığı gerçektir." diye konuştu.
Ermut, Türkiye Katılım Sigorta ve Türkiye Katılım Hayat şirketlerinin TVF'nin tarafından kurulduğunu ancak ilgili şirketlerin, Bereket Sigorta ve Hayat şirketleri satın alınıp onların altında birleştirildiğini hatırlattı. Ermut, "Buradaki amaç ilgili şirketlerin TVF'nin sahip olduğu vergisel avantajlardan faydalanmaması ve piyasadaki rekabete uygun şekilde devam etmesidir. Kanunda böyle bir imkana sahip olmasına rağmen, biz piyasadaki rekabet koşullarının bozulmaması adına katılım sigorta ve katılım hayat şirketlerimizin istisnalardan yararlanmadan satın alındıkları yapıyla devam etmesini sağladık. O hassasiyeti gözetiyoruz." ifadesini kullandı.
- Çaykur'a danışmanlık desteği sağlıyoruz
Kamu İktisadi Teşebbüslerin (KİT) kamu yararını öncelediğini belirten Ermut, "Bu durum da söz konusu bazı kurumların statüsünden kaynaklanmakta olup zaman zaman zarar açıklamalarına yol açmaktadır. Bununla birlikte bunda TVF'ye devriyle ilgili bir sebep sonuç ilişkisi yoktur." diye konuştu.
Çaykur'a verdikleri katkılara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ermut, Çaykur'a karlılık oranlarının arttırılmasına ilişkin danışmanlık desteği sağladıklarının altını çizdi. Ermut, "Yeni bir yatırım var mesela. Onun fizibilitesini yine beraber yaptık. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar katkımızı vermeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Zarar eden şirketlerin işletmesiyle, insan kaynaklarıyla ilgili yetkilerinin olup olmadığına ilişkin soruya Ermut, doğrudan dahil olmadıklarını, tavsiye ve danışmanlık anlamında gerekenleri söylediklerini aktardı.
Ermut, yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı almadığını vurguladı.
Yabancı firmalarla çalışılırken "Filistin" konusunda hassas davrandıklarını dile getiren Ermut, "Yeni anlaşmalarda mutlaka inceliyoruz." dedi.
Türkiye Varlık Fonu Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Kayacık da mali tablolar hakkında milletvekillerine bilgi verdi.
ABD Başkanı Joe Biden, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet uygulayan Yahudi yerleşimcilere karşı yaptırımlar içeren bir başkanlık kararnamesini imzaladı. Kararname, bu tür faaliyetlerde bulunan kişilere ve kuruluşlara ekonomik ve siyasi yaptırımlar uygulanmasını öngörüyor.
Orta Doğu'daki gerilimde Türkiye'nin diplomasi trafiği ve bölgede attığı adımlar ABD merkezli Foreign Affairs dergisinde yer aldı. Derginin Orta Doğu'ya ilişkin analizinde Türkiye vurgusu yapılarak, Türkiye'nin bölgede güvenlik mimarisinin oluşturulmasında kilit role sahip olduğuna dikkat çekildi. Dergi, bölgede güvenliğin artırılması için bir "yeniden başlatma anı" yaşanabileceğine yer vererek, "Türkiye gibi bölgesel güçlerle birlikte bu yeniden başlatma anı yakalanmalı." ifadelerini kullandı.
CHP'nin aday göstermediği Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, İYİ Parti'nin CHP'yi "teröre alan açmakla" suçladığı afişleri ilçedeki billboardlarda yayınladığı açıklanmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ataşehir Belediyesi iddiaları yalanlayarak, "Firma tarafından ticari amaçla kiralanan bu LED ekranlarda yayımlanan reklam ve ilanlar üzerinde Belediyemizin bir sorumluluğu ve telkini bulunmamaktadır" dedi.
Yerel seçimlerde CHP'den yeniden aday gösterilmeyen ve duruma tepki gösteren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, DEM Parti'den aday olacağı iddialarına açıklık getirdi. Soyer'in basın danışmanı iddialara ilişkin "Adaylıkla ilgili herhangi bir görüşme yok." ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen 'Kahramanlar-48' operasyonunda yabancı uyruklu 15 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Almanya'da çiftçilerin eylemlerinin ardından toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşmaya varılamaması üzerine Berlin Brandenburg Havalimanı (BER) ve Köln-Bonn Havalimanı dahil 11 havalimanındaki güvenlik personeli de greve gitti, terminaller boş kaldı. Havalimanlarında bin 100 uçuş iptal edildi.
İnşaat sektöründe elaman sorunu giderek büyüyor. İstanbul başta olmak üzere büyükşehirlerde kalifiyeli eleman sıkıntısı çektiklerini belirten sektör temsilcileri, günlük 2 bin liraya çalışacak işçi bulamadıklarını söyledi.
AK Parti ile Yeniden Refah Partisi arasında İstanbul özelinde ittifak kurulup kurulmayacağına ilişkin soru işaretleri devam ediyor. Heyetlerin 5.kez bir araya geleceği öğrenildi. Daha önce yapılan dört görüşmeden sonuç çıkmadı. YRP'nin meclis üyeliği teklifi kabul görmedi. AK Parti ise yeniden görüşme talebinde bulundu.
Son Dakika › Ekonomi › TVF, petrokimya projesine finansman ve tecrübe sağlayacak ortaklarla görüşüyor - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?