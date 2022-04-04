TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
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TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü" mesajı Açıklaması

04.04.2022 10:28
TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'dan "Dünya Sokak Hayvanları Günü" mesajı Açıklaması

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan her aksaklıkta faturanın her zaman veteriner hekimlere kesildiğini belirterek, meslektaşlarına yönelik haksız suçlamalara meydan verilmemesini ve bu konudaki mağduriyetlerin...

Türk Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan her aksaklıkta faturanın her zaman veteriner hekimlere kesildiğini belirterek, meslektaşlarına yönelik haksız suçlamalara meydan verilmemesini ve bu konudaki mağduriyetlerin önlenmesini istedi.

Eroğlu, "4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü" nedeniyle yayımladığı mesajda, söz konusu günün insanların hayvanları korumaları adına farkındalık yaratmak için büyük önem taşıdığını ifade etti.

Dünya üzerinde milyonlarca sokak hayvanının açlıkla, barınmayla ve iklim koşullarıyla mücadele ettiğine dikkati çeken Eroğlu, ayrıca bu hayvanların şiddet ve istismara maruz kaldıklarını bildirdi.

Eroğlu, 4 Nisan'ın, dünyanın sadece insanlara ait olmadığını hatırlattığını belirterek, "Unutmamamız gereken, bir ülkenin gelişmişlik düzeyini orada yaşayan hayvanlara yapılan muameleyle anlamak mümkündür." değerlendirmesinde bulundu.

Hayvanların hakları ve sağlıklarının yanı sıra halk sağlığına hizmet etmek için de büyük şehirlerde veteriner işleri daire başkanlıkları, diğer illerde ve ilçelerde veteriner işleri müdürlüğü birimlerinin olması gerektiğine işaret eden Eroğlu, belediyelerin tek bir veteriner hekim istihdam etmesiyle hayvan sağlığı, halk sağlığı ve hayvan haklarına hizmet edilemeyeceğini kaydetti.

Sahipsiz hayvanların bulunduğu barınakların veya geçici hayvan bakımevlerinin sorumluluğu ve aktif çalışmalarının belediye başkanlarının ellerinde olduğunu vurgulayan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yazık ki sahipsiz hayvanlarla ilgili yaşanan her aksaklıkta fatura her zaman veteriner hekimlere kesilmektedir. Hayvan bakımevlerinde veya barınaklarda yaşanan her sorunda veteriner hekim karşıtlığı ile haksızca veteriner hekimler günah keçisi ilan edilerek şikayetler yapılmaktadır. Oysa veteriner hekimler oranın yalnızca personeli olup, yapabilecekleri ona sunulan olanaklarla sınırlıdır. İhmal edilen aslında yalnızca sahipsiz hayvanlar değil, aynı zamanda hayvan sağlığı ve halk sağlığı için hekimlik mesleğini icra eden veteriner hekimlerdir. Sistemin yeniden gözden geçirilerek, meslektaşlarımıza karşı yapılan haksız suçlamalara meydan verilmemesini ve mağduriyetlerin önlenmesini ilgili bakanlıklar, tüm kurum ve kuruluşlar ile belediye başkanlıklarının dikkatlerine sunuyoruz."

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TVHB Merkez Konseyi Başkanı Eroğlu'dan 'Dünya Sokak Hayvanları Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika


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