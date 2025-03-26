22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi

22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi

İzmir'de kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasp eden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete düzenlenen operasyonla çökertildi.

26.03.2025 22:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinden kaçırdıkları şahsı Manisa'nın Yunusemre ilçesine getirerek gasp eden ve babasından da 25 bin TL fidye isteyen çete çökertildi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 22 yaşındaki O.T., evinin önünden kimliği belirsiz kişilerce zorla bir araca bindirilerek Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir bağ evine götürüldü.

25 BİN LİRA FİDYE İSTEDİ

Şüpheliler, O.T.'nin eşyalarını gasbettikten sonra babasını arayarak 25 bin TL fidye talebinde bulundu. Daha sonra serbest kalan O.T., olayın ardından polise başvurarak şikayetçi oldu.

ÇETE ÇÖKERTİLDİ

Manisa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet/Gasp Büro Amirliği ekipleri, olay yeri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin T.Y.D. (34), M.K. (26), O.Ö. (28) ve Ö.Y. (28) olduğunu belirledi. Şüphelilerin adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonla 4 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karabağlar, Yunusemre, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, manisa, İzmir, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yusuf Çakmak:
    25 binlira paramı emmoğlu kaçırdığına değsin 29 4 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı

23:47 TBMM’de “paçavra“ gerginliği DEM Partili Sırrı Sakık’ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı TBMM'de "paçavra" gerginliği! DEM Partili Sırrı Sakık'ın açtığı bayrak ortalığı karıştırdı
22:48 MHP’li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak MHP'li İsmail Özdemir: Bahçeli, bayram sonrası mesaisine başlayacak
22:16 Selahattin Demirtaş’ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah Selahattin Demirtaş'ın avukatı tarih verdi: Bayramda aramızda inşallah
20:42 Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu Ramazan Bayramı tatili 9 gün oldu
18:47 İBB’ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasına iki CHP milletvekili de dahil edildi
09:23 Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı Kırmızı et üreticileri yeniden sıkı takibe alındı
09:21 Güney Kore’de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti Güney Kore'de orman yangınlarında 18 kişi hayatını kaybetti
09:19 Yeraltı dünyasına bir darbe daha ’Dayı’ yakalandı Yeraltı dünyasına bir darbe daha! 'Dayı' yakalandı
09:13 Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık Bir Gece Masalı dizisinde şaşırtan ayrılık!
09:09 Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü Papa Franciscus hastanede iki kez ölümden döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2025 00:13:44. #7.12#
SON DAKİKA: 22 yaşındaki genci fidye için kaçırıp gasp eden çete çökertildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement