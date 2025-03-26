Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz - Son Dakika
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Politika

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

Deniz Baykal\'ın kızı Özgür Özel\'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı ajansa verdiği röportaja sert tepki gösterdi. Aslı Baykal, "Bunun bir örneği daha var mı acaba? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz." dedi.

26.03.2025 21:35
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) eski Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, sosyal medya hesabından CHP'li yöneticileri sert bir şekilde eleştirdi.

DENİZ BAYKAL'IN KIZINDAN ÖZGÜR ÖZEL'E SERT SÖZLER

Eski CHP Genel Başkanı merhum Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yabancı bir haber ajansına verdiği röportajda kullandığı ifadeleri sert bir şekilde eleştirdi. Aslı Baykal, ana muhalefet partisinin Türkiye'yi dünyaya şikayet ettiğini, bunun başka bir örneği olmadığını söyledi.

"TEHLİKENİN UCUNDAN DÖNMÜŞÜZ"

Baykal, sosyal medya hesabındaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Türkiye gerçek gündeminde, dünyada söz sahibi ülke olma yolunda hızla ilerlerken ana muhalefet, kapı kapı gezip dünyaya şikayet edecekmiş Türkiye'yi. Bunun bir örneği daha var mı acaba? 'Hırsızlığımızı yakalayıp ceza verdiler' diye mi şikayet edecek? 'Diploma usulsüzmüş, kabul etmediler siz söyleyin kabul etsinler' mi diyecek? Allah'tan genel değil yerel seçimde geldiler de yaşatacaklarını millet gördü, canını kurtarmaya çalışıyor. Kral zannettiler kendilerini ve gücü ellerine geçirseler neler yapacaklarını film fragmanı gibi izledik şaşkınlıkla, nefret dolu ne ararsan var o fragmanda, zor oldu ama tehlikenin ucundan dönmüşüz."

Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Deniz Baykal'ın kızı Özgür Özel'i topa tuttu: Tehlikenin ucundan dönmüşüz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (38)

  • Kayra D723:
    Helal olsun gerçekleri gören ve anlatan bir CHP li 492 230 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Aynen öyle hanım efendi, bunlar nasıl Atatürkçü inanılır gibi değil. 380 122 Yanıtla
  • Erhan Kıvanç:
    Helal sana baykal kızı senin gibi gercek cumhuriyetçi kişileri özledik 360 118 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Aslı hanım çok güzel özetlemiş...Papau Gine ülkesi bile bu muhalefeti dikkate almaz. 317 89 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Resmen saçmalamış... 109 295 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    "Bir musibet bin nasihattan iyidir."atasözünun karşılığı Allah'tan genel seçimle başımıza gelmediler,yerel seçimle bile bu kadar arsizlasiyorsa tehlikeli durumu millet gördü. 258 63 Yanıtla
  • 220198:
    rahmetli baykal da has chp liydi ama milliydi,o zamanlar lisedeydim tam hatirlamiyorum erdogan avrupa veya amarika daydi turkiye aleyhine birseyler vardi o zmn muhalefetle iktidar ayni gorusteydi hatta baykal cik gel demisti erdogana 202 45 Yanıtla
  • Ayhan Yıldız:
    senin baban değil miydi kaseti yüzünden ülkeyi satan şarlatanlar 91 155 Yanıtla
  • 263471+×÷:
    aslında ozgur özele kızmamak gerek..şimdiye kadar hep saklanan gerçegi acemiliği yüzünden ifşa etti..cuhape gerçekte ingilizlerin kurup başımıza musallat ettiği bir partidir ve şu anda miadinı doldurduğu için ingiliz kadim siyasetinin gereği olarak buruşturulup çöpe arılmıştır..işte bizim ibibik te bunu hazmedemiyor ve isyan ediyor..???? 156 56 Yanıtla
  • Turan BAKIR:
    Arka çıktıkları Avrupa İnsan hakları mahkemelerine dilekçe yazıyor dosya gonderiyordu 82 30 Yanıtla
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