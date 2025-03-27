CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak - Son Dakika
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Politika

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu\'nu umutlandıracak

Areda Survey'in 21-23 Mart 2025 tarihlerinde yaptığı araştırmaya göre; CHP Genel Başkanlığı için katılımcıların yüzde 35,2'si Özgür Özel'i tercih etti. Aynı ankette tercihini Kemal Kılıçdaroğlu'dan yanan kullananların oranı ise yüzde 28 oldu.

27.03.2025 13:50
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Areda Survey, 21- 23 Mart 2025 tarihleri arasında Türkiye genelinde gerçekleştirdiği araştırmada katılımcılara "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunu yöneltti.

ÖZGÜR ÖZEL ÖNE ÇIKTI AMA...

Anketten çıkan sonuca göre; katılımcıların yüzde 35.2'si, CHP Genel Başkanlığı için Özgür Özel'i destekledi. Son dönemlerde partinin başına geçeceği konuşulan bir önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 28'lik bir destekle ikinci sırada yer aldı.

CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak

YAVAŞ VE İNCE DE LİSTEDE

Ankette üçüncü sırayı ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş aldı. Yavaş, yüzde 11.9'luk bir oranla öne çıkarken, dördüncü sırada Muharrem İnce bulunuyor. İnce, yüzde 9.9'luk destek aldı.

Ankette öne çıkan diğer isimler şöyle;

Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Politika, 23 Mart, Gündem, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu'nu umutlandıracak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (26)

  • BURAK HANZADE:
    yine algı yapıp yandaş medya tayyibin ekmeğine yağ sürmeye çalışıyor kanmayın 132 123 Yanıtla
  • İbrahim İlhan:
    Gerek yok bizim başkanın gençliği cesur ve iradesi var 71 47 Yanıtla
  • Ege 41:
    İktidarın tek rakibi en yüksek oy oranına sahip boş boş haberlerle algı yapmayın herkes herşeyi görüyor artık anlıyor .. 73 24 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Bahçeli: 77 yaşında Kılıçdaroglu: 76 Recep tayyip erdoğan: 71 Halk bu yaşlı dedelere bel bağladığı sürece bu ülkeden bi ... çıkmaz 67 25 Yanıtla
  • Esra Arslan:
    tayyip onun üstünden gelir 38 30 Yanıtla
  • Ecevit çakar:
    Akp liler katılmıştır 37 30 Yanıtla
  • Talip Konyali:
    yüzde 70 e yakın hayır demiş..demek ki seçmen bu müptezelden memnun değil..lider olarak görmüyor...yüzde otuzu dizi izler gibi özgür özeli takip ediyor ne zaman final yapacak diye.. 41 20 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    tutuştu amcgna kdumun akp si baktı cezaevinde bile önünü alamıyorlar ekrem başkanın kılıçdaroğlunu istiyor halk demeye başladılar ananzı ikecek ekrem başkan annzı bekleyin eşikten beşiğe hepiniz 16 36 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    Cumhurbaskanimiz kendi rakibini belirler.. ya da buna calisir.. Kilicdaoglu yu o kadar istiyor ki yeniden baskan olsun diye.. super zeka cidden.. yenecegin rakibi bul. galibiyet kesinlessin.. bu haber yine ona yonelik bi ismarlama anket vs urunu bence. 31 15 Yanıtla
  • Haci Mehmet DOGAN:
    KILIÇDAROĞLU ÖZLEM İLE BEKLİYORUZ 1 3 Yanıtla
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