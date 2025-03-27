CHP Genel Başkanı kim olmalı? Anketten çıkan sonuç Kılıçdaroğlu\'nu umutlandıracak

Serkan Güngör:

Cumhurbaskanimiz kendi rakibini belirler.. ya da buna calisir.. Kilicdaoglu yu o kadar istiyor ki yeniden baskan olsun diye.. super zeka cidden.. yenecegin rakibi bul. galibiyet kesinlessin.. bu haber yine ona yonelik bi ismarlama anket vs urunu bence.