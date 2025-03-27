Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı? - Son Dakika
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Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı?

Bolu'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapalı olduğu ifade edilen Kervansaray Otel'de çıkan yangında milli sporcu ve babasının hayatını kaybetmesi kafaları karıştırdı. Otelin açıklamasında kapatma bildiriminin 19 Mart itibarıyla yapıldığı ifade edilirken yangın sırasında içeride bulunan 12 kişinin kim olduğu ise merak konusu oldu. Bakanlık konuyla ilgili olarak müfettiş görevlendirdi.

27.03.2025 13:26
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Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı gerekçesiyle kapatılan otelde çıkan yangında "Hocaların hocası" olarak bilinen Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ve 24 yaşındaki Dünya Alp Disiplini Şampiyonu oğlu Berkin Usta hayatını kaybetti.

YANGIN SIRASINDA OTELDE 12 KİŞİ VARDI

Alevlerin sardığı ve dakikalar içinde küle dönen Kervansaray Otel'de yangın sırasında 12 kişinin bulunduğu açıklanırken, kapalı olan bir otelde bu kişilerin ne yaptığı ve kimler oldukları ise merak konusu oldu.

"OTELDE GÜVENLİLİK GÖREVLİLERİ KALIYORDU"

Yaşanan facia sonrası akıllara "Kapalı otele müşteri mi alındı?" sorusu gelirken Uludağ'daki başka bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Bülbül, Kervansaray Otel'de güvenlik görevlilerin kaldığını iddia etti.

MİLLİ KAYAKÇI VE BABASI OTELDE NE YAPIYORDU?

Otelin açıklamasında kapatma bildiriminin 17 Mart itibarıyla jandarmaya yapıldığı ifade edilirken yangın faciasında hayatını kaybeden Yahya Usta ve oğlu milli kayakçı Berkin Usta'nın hangi amaçla otelde kaldıkları sorusunun yanıtı ise henüz verilmedi.

BAKANLIK MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı belirsizlikler üzerine yangının araştırılması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi; "Bursa Uludağ'da turizm işletme belgesi olmadığı için kapatılan bir otelde meydana gelen yangını araştırmak üzere Bakanlığımıza bağlı müfettiş görevlendirilmiştir. Bakanlık olarak süreci yakından takip ediyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kervansaray, 3-sayfa, Turizm, Güncel, Hukuk, Yaşam, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Kapalı otele müşteri mi alındı? - Son Dakika

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