Twitter iPhone'da mavi tik satışını durdurdu - Son Dakika
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Twitter iPhone'da mavi tik satışını durdurdu

12.11.2022 00:21
Twitter iPhone'da mavi tik satışını durdurdu

Twitter'ın, kullanıcıların markaları ve kişileri taklit etmek için hizmeti kötüye kullandıkları gerekçesiyle mavi tik hizmetini durdurduğu öğrenildi. Cuma gününden bu yana iPhone uygulaması kaydolma seçeneğini göstermezken, Elon Musk'ın planının beklendiği gibi karşılanmadığı gözler önüne serildi.

44 milyar dolara satın aldığı Twitter'da aldığı kararlarla tepki çeken Elon Musk'un mavi tik uygulaması beklediği gibi olmadı. Twitter'ın bazı kullanıcıların markaları ve ünlüleri taklit etmek için kötüye kullandıkları sebebiyle aylık 7,99 dolarlık mavi abonelik hizmetini durdurduğu öğrenildi.

KAYDOLMA SEÇENEĞİ KALDIRILDI

Twitter söz konusu hizmeti bu hafta başında iPhone uygulaması üzerinden başlatmıştı. Kullanıcıların daha önce bir hesabın doğrulandığını veya resmi olduğunu göstermek için bir onay işareti satın almalarının önü açılmıştı. Cuma gününden bu yana iPhone uygulaması kaydolma seçeneğini göstermiyor.

MAVİ TİKLE SAHTE HESAPLAR ÇOĞALDI

Hizmetin sadece birkaç gün aktif kalması, Elon Musk'ın kullanıcılardan yeni gelir elde etme konusundaki büyük planının beklendiği gibi çalışmadığını gösterdi. Ücretli abonelik hizmeti, çok sayıda kişinin Twitter'da sahte hesaplar oluşturmasına ve sosyal medya platformunda daha fazla yanlış bilgi dolaşmasına neden oldu.

ÜCRETLİ MAVİ ONAY HESAPLARDAN KAYBOLDU

Bu durum, şimdiden platformda harcamalarını durdurmuş olan reklamverenler için büyük bir sorunun önünü açtı. Öte yandan hizmet için halihazırda ödeme yapmış olan bazı kullanıcılar, ücretli mavi onay işaretlerinin hesaplarından kaybolduğunu söylüyor.

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Son Dakika Ekonomi Twitter iPhone'da mavi tik satışını durdurdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Twitter iPhone'da mavi tik satışını durdurdu - Son Dakika
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